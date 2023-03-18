С первых дней на борту корабля почувствовал, что там, где должен быть: история военного моряка, приземляющего вражеские ракеты

Военный моряк Иван говорит, что никогда не забудет, как сбил первую ракету врага. Сначала сам не поверил и думал, что ему просто повезло.

Это был вечер, я отдыхал после вахты. Едва вышел из душа, как услышал взрыв.

Сразу после звуков взрывов Иван вышел к пулеметчику, чтобы узнать, что произошло. Побратим сказал, что удалось с ПЗРК сбить вражескую ракету. Пока продолжался разговор, матрос заметил следующую воздушную цель.

Чтобы не тратить попусту время, мужчина сразу побежал за ДШК (пулемет Дегтярева-Шпагина, — ред.) в том, в чем был одет — нижнем белье. В таком виде пришлось заряжать оружие и начать огонь на поражение.

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Иван делится, что он пытался вести прицел за ракетой. Это помогло охватить большую область стрельбы. Но после 70 выпущенных патронов цель удалось поразить.

Поздравления с дебютом от командира Иван уже не слышал, поскольку после продолжительной стрельбы ему заложило уши. Матрос не мог поверить, что ему удалось приземлить вражескую ракету. Даже думал, что ему просто повезло.

Но долго сомневаться в своих навыках мужчине не пришлось, ведь враг постоянно пытался испытать его на крепость.

Сомнения развеялись очень скоро, когда сбил вторую российскую ракету.

Вторую вражескую ракету Иван уничтожил, когда команда шла на боевое задание. Матрос шутит, что на этот раз ему повезло разве что в том, что он был одет.

Заметил цель благодаря огненным следам в темном небе, прицелился и начал вести огонь на поражение. К счастью, снова удачно.

Иван радуется, что ему удается уничтожать вражеские цели, благодаря чему удается спасти жизнь собратьев, ставших для него родными. Он понял это еще тогда, когда впервые ступил на борт.

С первых дней на борту корабля почувствовал, что там, где должен быть.

Поэтому мужчина продолжает мужественно нести службу и следить, чтобы враг не смог подступиться поближе к украинскому побережью. А после длительного боевого опыта Иван уверенно говорит, что ничего не менял бы в своем решении присоединиться к ВСУ.

Это было мое сознательное решение и, если бы вернуть время назад, я бы принял его снова.

Тысячи героев — тысячи историй. Трудно даже представить, что проживают военные, ежедневно находясь на грани. Читай историю пограничника из Мариуполя, пережившего ранение и плен.

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Фото: Евгений Тристан / Армія.Inform