Рассказы

С первых дней на борту корабля почувствовал, что там, где должен быть: история военного моряка, приземляющего вражеские ракеты

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 марта 2023, 10:00
Історія військового моряка
Фото: Армия.Inform

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