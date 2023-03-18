Розповіді

З перших днів на борту корабля відчув, що там, де маю бути: історія військового моряка, який приземляє ворожі ракети

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Березня 2023, 10:00
Історія військового моряка
Фото: Армія.Inform

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