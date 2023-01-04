“Как раньше” уже не будет. История военного Самурая о пропаганде в России и защите Украины

За последний год многие люди покинули свое дело, успешную работу, учебу и стали на защиту Украины. Так поступил и военный с позывным Самурай. Сейчас он — артиллерист 61-й ОМБр, а до полномасштабного вторжения был успешным IT-специалистом.

Мужчина, как и большинство украинцев, не верил, что Россия может осуществить полномасштабное наступление. Даже когда 23 февраля семья Самурая отмечала семейный праздник, они обсуждали это. Видели заявления и обращения Владимира Путина, но не думали, что он решится это сделать.

Когда утром Самураю позвонил брат и сказал, что началась война, мужчина не мог в это поверить. А потом решительно пошел в военкомат, чтобы защищать Украину. Историю Самурая рассказали в Армія.Inform.

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Жизнь до полномасштабного вторжения

Военный родом из Херсона. Окончил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова и отправился на срочную службу в армию. С 2011 по 2012 год служил в 204-й Севастопольской бригаде тактической авиации.

Когда уволился в запас, начал искать “свою” работу. Работал на заводе, а затем решил поехать в Россию на заработки — заниматься лесоповальными работами.

Однако долго работать там не смог. Когда Самурай уехал в Россию, в Украине как раз начинались события Революции достоинства. В это время мужчина увидел, как российские власти и пропаганда искажают реальность.

— Тогда я своими глазами увидел работу российской пропаганды. Мне звонили родственники и рассказывали, что происходит в Украине.

Я смотрел новости, будучи в России, и удивлялся: как им хватает совести так нагло лгать и показывать такую реалистичную картинку о “бандеровцах”, в которую обычному человеку трудно не поверить, — вспоминает военный.

Людей обманывали не один десяток лет, но мужчина все же надеется, что пелена с их глаз упадет. Тогда они смогут увидеть, кто настоящий агрессор.

Самурай понял, что нужно ехать из России, потому что “как раньше” уже не будет. Россия аннексировала Крым и начала войну на Востоке Украины.

После возвращения мужчина работал на стройке, а в 2020 году заинтересовался IT-сферой. В 2022 году должен был учить еще один язык программирования, но планы изменились.

Приезд в военкомат

В первый день полномасштабного вторжения Самурай уже хотел идти в военкомат, но родные уговорили подождать, возможно, все пройдет. Поэтому мужчина день сидел дома, но сложно было справиться с пониманием того, что кто-то сейчас погибает.

На следующее утро в пять часов Самурай с собранной сумкой уже был готов идти в военкомат. Он ждал товарища с автомобилем, но тот выезжал из Берислава. Не дожидаясь его, решил идти в военкомат пешком.

Самурай вспоминает: Херсон опустел, чем-то напоминал Припять. Но эта картина сменилась большими очередями в военкоматы, что вдохновило мужчину.

Новобранцев вывезли автобусами в другую область — в группе новоиспеченного бойца было около 200 человек. Ехали по полевым дорогам, чтобы авиация врага их не увидела. Приехали в один учебный центр — мест нет. Поехали дальше и остановились в одном из учебных лагерей.

— Учебные центры ломились от желающих отомстить россиянам. В автобусах негде было даже стоять.

Когда мы ездили из города в город, на пути встречались мирные жители. Меня очень поразило это украинское единение.

Наши люди приносили горячие напитки, бутерброды, всячески поддерживали. Я им очень благодарен, — рассказывает мужчина.

В автобусе Самурай познакомился с парнем из Херсонской области, они держались вместе и хотели попасть в одно подразделение. Так и случилось — попали в отдельную механизированную Степную бригаду, в артиллерийский дивизион.

Здесь военный получил позывной Самурай, ведь занимался восточным боевым искусством и увлекался культурой Японии.

О службе в подразделении

Подразделение Самурая было разведывательным, но на тот момент выполняло роль охраны. Мужчине хотелось развиваться — он захотел углубить свои умения и попросился на должность бусолиста или “планшетника”. Благодаря своим навыкам в IT, Самурай идеально подошел на должность, что принесло свои результаты.

Воин вместе со своим подразделением разработал тактику, позволившую уменьшить время на развертывание в несколько раз. Сэкономленные 15-20 минут в артиллерийских сражениях могут означать разницу между жизнью и смертью.

За последние месяцы в подразделении мужчины не было потерь, но это не значит, что враг стал меньше обстреливать. Россияне наносят удары с Градов, минометов, танков. Но умения украинских военных спасали.

Дивизион Самурая также нанес значительный ущерб врагу — уничтожил кучу танков, САУ, разнообразную технику, минометы, живую силу.

О Херсоне и победе

Все время Самурай не поддерживал связь с родителями, чтобы не подвергать их опасности. Иногда через третьих лиц мог передать сообщение: “У меня все хорошо”.

А когда ВСУ освободили Херсон, родители военного радовались и праздновали со всеми на площади. Мужчина приехал к ним, и они были рады видеть его. Прежде всего Самурай подумал, что надо всех вывезти. Но согласились только жена и брат — родители остались в Херсоне.

В городе мужчина пробыл всего день, понимая, что расслабляться рано.

Когда приехал, родители такие радостные были, плакали, но у меня был микс из чувств и эмоций. Я рад был видеть родителей, соскучился по ним, но понимал, что это еще далеко не конец, — говорит он.

Мужчина отмечает, что у него и собратьев настроение решительное. Они готовы гнать врага до границы. Все хотят вернуться домой, к семье в свободной Украине.

Многие украинцы стремятся вернуть оккупированные территории, ведь это их родные города, поселки и села. Ранее мы рассказывали историю добровольца из Донецка с позывным Викинг.

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