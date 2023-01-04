Рассказы

“Как раньше” уже не будет. История военного Самурая о пропаганде в России и защите Украины

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 января 2023, 08:00
Історія військового на псевдо Самурай про пропаганду в Росії та захист України
Фото: Армия.Inform

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