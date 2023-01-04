Розповіді

“Як раніше” вже не буде! Історія військового Самурая про пропаганду в Росії та захист України

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Січня 2023, 08:00
Історія військового на псевдо Самурай про пропаганду в Росії та захист України
Фото: Армія.Inform

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