Рассказы

Если бы была граната, подорвалась бы вместе с ними — история волонтерки, которая пережила семь месяцев плена

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 12 августа 2023, 20:00
Ольга Кутявина

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