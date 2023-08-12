Если бы была граната, подорвалась бы вместе с ними — история волонтерки, которая пережила семь месяцев плена

Ольга Кутявина попала в плен за то, что годами помогала ВСУ. Жестокие допросы, побои и пытки — все это пришлось пережить жительнице ныне оккупированного города Рубежное Луганской области. Она выдержала семь месяцев плена, после чего вернулась в Украину, а сейчас проходит курс реабилитации.

История о том, как оккупанты всеми силами убивали в украинке любовь к родной земле, однако этими действиями лишь еще больше заставили себя возненавидеть.

Раньше Ольга вместе с дочерью помогала украинским бойцам. Шила форму, плела маскировочные сетки и закупала медикаменты на нужды армии. Средства собирала через соцсети.

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После того как пережила двухмесячную оккупацию города в 2014 году, надеялась, что во время полномасштабного вторжения россияне также не будут ее трогать. Поэтому в марте 2022 продолжала под обстрелами плести маскировочные стики и готовила очередную помощь для ВСУ.

Думала, я уже в возрасте женщина. Мне через 60 лет. Кому я нужна? Тем более я косыночку надела и хожу как бабушка.

В Рубежном к тому времени уже не было никаких коммуникаций. Чтобы выжить, Ольга каждый день ходила за водой и гуманитаркой. Все время, пока была связь, ее уговаривали уехать из города сын и дочь.

Но когда женщина отважилась, было уже поздно — у нее дома оккупанты уже проводили обыск. Тогда захватчики нашли у нее мешки с носками и лекарства, которые она хранила для украинских защитников.

Будь у меня граната, я бы взорвала и себя, только бы не досталось россиянам ничего.

1 апреля 2022 года запечатлелось в памяти на всю жизнь. Кроме лекарств для ВСУ у Ольги дома было много волонтерских наград и символики.

Тогда женщину отвезли в оккупированный Старобельск, а затем в СИЗО Луганска. Ежедневно ее пытали. Издевательства и побои продолжались в течение семи месяцев плена. Ко всему женщину морили голодом, не давали даже воду. Все, потому что Ольга не повиновалась.

Сначала пытались сломать, чтобы женщина перешла на русский язык. Затем приносили листья с гимном РФ и так называемой “ЛНР”.

В сентябре 2022 года оккупанты сказали Ольге, что она проходит по спискам военнопленных. Это была единственная надежда на возвращение на подконтрольную Украине территорию. Потому женщина терпела и ждала.

А уже в октябре после семи месяцев плена российские оккупанты вывезли Ольгу с пакетом на голове на обмен вместе со 108 пленными женщинами.

Когда женщина увидела украинское знамя, то расплакалась, ведь не могла поверить, что она наконец дома. Теперь ждет завершение реабилитации, чтобы вместе с дочерью плести маскировочные стики для ВСУ. А больше всего мечтает вернуться в свой родной город.

Я очень хочу вернуться домой и помочь ребятам делать чистку города. Хочу посмотреть в глаза всем, кто выходил на митинги и принял позицию РФ. Просто буду рвать их и все.

Пережить ужасы плена пришлось и боевому медику Татьяне Борисенко. Читай, как военная Мама Таня прошла Майдан, плен и войну, но осталась на улице.

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