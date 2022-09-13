Рассказы

В прошлом волонтер и сомелье, сейчас — сапер и парамедик. Женщины-военные о буднях на фронте

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 сентября 2022, 10:00
В прошлом волонтер и сомелье, сейчас — сапер и парамедик. Женщины-военные о буднях на фронте
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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