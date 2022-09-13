В прошлом волонтер и сомелье, сейчас — сапер и парамедик. Женщины-военные о буднях на фронте

Всему миру нужно учиться храбрости и мужеству у наших украинок. Они чудо-женщины, которые могут все! Именно поэтому наравне с мужчинами защищают нашу землю.

Основатель фонда Свои, сапер Леся Литвинова и сомелье, дайвер и парамедик Анастасия Леонова служат на передовой и поделились с Еленой Барсуковой УП.Життя своими военными буднями.

История Леси Литвиновой

Леся рассказывает, была готова к полномасштабной войне, но воевать не собиралась. По ее словам, она гораздо эффективнее в роли волонтера со своим фондом.

О детях в оккупации

В первый день полномасштабного вторжения она собрала всех своих детей, даже взрослых, и отвезла домой в деревню возле Дымера. А сама уехала в фонд, чтобы помогать. Однако домой вернуться не смогла, поэтому была отрезана от детей.

— Мы с мужем работаем в фонде вместе, и все, что мы могли сделать — это дождаться, пока придет первый человек — наш исполнительный директор Ира. Положили ключи от офиса на стол и поехали в ближайший военкомат искать, кто даст нам оружие, потому что другого выбора, чтобы добраться до детей, у нас не было, — рассказывает женщина.

Около трех недель ее дети находились в оккупации без родителей. Младшему ребенку всего полтора года, он находился на грудном вскармливании.

Однако дети смогли выйти из оккупации, местные договорились с российскими военными, чтобы они выпустили.

— Зеленого коридора не было. Это была устная договоренность. Через полчаса после того, как мы с ними поговорили, снова исчезла связь. В новостях я прочла, что по группе людей, которая переходила там, где они должны были переходить, открыли огонь. Но им вышли живыми и невредимыми, — делится Леся.

Однако воссоединилась семья ненадолго. Ведь родителей сразу мобилизовали. Когда они пришли в военкомат, попросили, чтобы их записали в резерв первой очереди. Теперь пара служит в одном подразделении.

О буднях на фронте

— Саперы — это не пехота, которая все время в бою или окопе. Есть определенная задача, которую нужно выполнить: либо заминирование, либо разминирование, либо проверка территории на безопасность прохода других групп, — рассказывает о работе сапер.

Когда есть свободное время, они учатся. По словам Леси, быт в мирной и армейской жизни сравнивать невозможно. Однако человек может приспособиться ко всему.

Оказывается, тебе нужно очень мало из вещей: несколько пар футболок и брюк, берцы, трусы, носки и все, — подчеркивает женщина.

Для нее труднее всего — не видеть своих детей. Однако с ней рядом близкий человек, хотя официально зарегистрировали брак уже в воинской части.

Мы взрослые люди, встретились взрослыми — не имело никакого значения, женаты мы или нет. Но у командира было другое мнение, — подчеркивает Леся.

Командир пояснил, что официальные муж и жена имеют больше прав, например, в случае ранения одного из них.

Она рассказывает, что на службе не сталкивалась с трудностями или унижением. Наоборот, мужчины поддерживают, помогают и берут сложную работу на себя.

— Касательно неудобств — нет женской формы, но можно ходить в мужской. Мужчины прямее женщин, а женщине труднее подобрать форму, это правда. Но я выкручиваюсь. Кто-то меняется: “Ты мне низ, я тебе верх”. Броник на нормальной груди — это тяжело. Но мне и здесь повезло: чего нет, того нет, поэтому на мне сидит нормально, — шутя говорит Леся.

Также она рассказала, что получает много поддержки от друзей и коллег. Спрашивают, не хочет ли она вернуться. Леся может это сделать, ведь у нее есть дети до 14 лет, однако женщина решила: если от нее есть польза — надо продолжать.

Ее фонд работает без нее, хотя сначала было сложно, так что она остается на фронте.

История Анастасии Леоновой

У женщины есть псевдо Пані Русалка, потому что четыре года работала инструктором по дайвингу на Мальдивах. Сложно поверить, но Анастасия родом из России. Покинула территорию РФ в 2014 году, потом прошла курсы по тактической медицине и начала преподавать. За одно лето научила тактической медицине 3000 военных. По осени вернулась к привычной жизни.

— У меня была собственная школа сомелье, дегустации, выставки. Я много работала с украинскими производителями, а потом началась война, — рассказывает Анастасия.

О присоединении к батальону

В начале полномасштабного вторжения ей сложно было попасть в армию, ведь у нее нет украинского гражданства. Ее друзья попросили провести курсы тактической медицины в одном из батальонов — она согласилась. А потом поступило предложение присоединиться, так что женщина не колебалась.

Сначала мы были добровольцами, но сейчас мы часть ВСУ. С 6 марта я инструктор тактической медицины и старший парамедик подразделения, — говорит Анастасия.

Она проводит инструктажи, учит бойцов и спасает жизни. Женщина говорит, работать инструктором сложно: если забудешь что-нибудь рассказать, то это может стоить жизни солдату.

— У парамедика не бывает обычных дней. Все зависит от того, где мы выполняем задачи: на тренировке, на полигоне или в штабе. Когда нам дали мобилизованных, мы работали очень много — ни поесть, ни покурить. Мы сами производили осмотр призывников. Я спасала раненых на позициях на севере Киева, когда шли бои за столицу. К сожалению, у военных медиков свободного времени вообще нет, — признается парамедик.

О женщинах в армии

На службе она не сталкивалась с сексизмом, признается: женщины уважают и любят, помогают во всем.

Однако говорит, что для них нет продуманной формы. (В Украине уже разрабатывают женскую военную форму — ред.)

— Моя подруга, конструирующая одежду, уже подняла эту проблему. У нас есть свои чаты, где мы пишем, чего нам не хватает — формы, женского белья. К примеру, я получила от ВСУ мужские трусы. Они прикольные, но предназначены для мужчин, а не для женщин. О бра вообще никто ничего не слышал, — жалуется парамедик.

О родственниках в России

Анастасия признается, что не может больше общаться с “ватниками” и знает несколько примеров, когда разрушались родственные связи из-за убеждений родственников из России.

— Мои родители живут в России. Моя мать не звонила мне ни разу, когда началась война. Это не потому, что она за Путина. У нас такая связь была пару лет. Я ждала, что она может позвонить по телефону, но нет.

Моя семья сейчас — это мой батальон, медицинская часть.

Столько поддержки, братской любви, как я испытываю сейчас, я не испытывала никогда. Мы стали другими, мы очень близки друг к другу, — рассказывает Анастасия.

Женщины смелы и свободолюбивы! Раньше мы рассказывали историю боевого медика Лидии, которая своим примером показывает мужчинам, как следует служить.

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