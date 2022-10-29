“Это наш зеленый фронт!” История предпринимателя, который не побоялся открыть бизнес во время войны

Существует мнение, что война останавливает привычную жизнь, ставит ее на паузу. Возможно, в этом есть смысл — поставить рутину на стоп и начать работать в двойном темпе. Не опускали руки украинцы даже тогда, когда оккупанты гремели оружием прямо под Киевом.

Чтобы поддержать “нормальность” жизни и прокормить себя и близких, люди даже во время активных боев сажали овощи, собирали урожаи. Соучредитель одного садоводческого кооператива в Киевской области, а также гендиректор компании, занимающейся проектированием рыбных и креветочных ферм Любомир Гайдамака, был одним из таких.

Журналистке УП.Жизни Елене Барсуковой предприниматель рассказал о создании теплицы под канонаду взрывов в Киевской области.

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Он выращивал рыбу, потому что мечтал об этом с детства: любил ее и зачитывался книгами о водных жителях в школьном возрасте. До войны планировал выращивать морских креветок: уже были и помпы готовы, и вода, и корм. Но во время войны планы пришлось отложить.

— Идея создать сельское хозяйство на основе теплицы для креветок возникла спонтанно в марте. Людям нужно было что-то есть, а креветки никому не нужны.

Он начал это дело вместе со своими друзьями. Сначала была рассада, а затем и грядки. Благодаря его знаниям и новейшим технологиям урожая должно было выйти в три-четыре раза больше, чем на обычных полях.

Сажали во время обстрелов

Я считаю, что нужно бороться и жить. Посадил семечку — и у тебя уже есть ради чего жить следующие 3-4 дня, пока оно не проклюнется. И так с каждой последующей, — делится предприниматель.

Мужчина совместно с друзьями и соседями заполняли теплицы все новой и новой рассадой, семенами. В каждую такую ​​теплицу могло зайти три или четыре человека.

Сам Любомир делится, что только это дело его и отвлекало. А потом это поняли и все его соседи, которые сначала наблюдали за поведением предпринимателя с недоверием. И такие несущественные вещи вдруг стали очень значительными в жизни каждого из них.

Уже сейчас на участке Любомира есть не только аквариум с японским карпом и форелью, но и зелень, фрукты и овощи: огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, базилик, инжир, клубника и даже бананы.

Мужчина признается: увлекается процессом выращивания всего живого. А еще собранное в теплице люди консервировали и передавали на фронт военным, малоимущим, соседям и пенсионерам.

Супермаркет на огороде

В будущем этот бизнес хотят расширить, арендовать землю и построить еще несколько теплиц. Уже сейчас все участники кооператива получают прибыль и продают одинаковую продукцию. Кооператив обеспечивает лояльность при покупках для работы людей.

Ценой того, что у нас есть оборот и нас много, мы более гибки. Это наш зеленый фронт — “огородные войска”.

Таким образом, мужчина стремится дать не только как можно больше продукции питания, но и рабочие места тем, кому это нужно. В будущем предприниматель мечтает открыть целый супермаркет на огороде: заходишь в теплицу, платишь некоторую цену и набираешь в свою корзину продукты прямо с веток.

Любомир верит, что, развивая сельское хозяйство на местах, украинцы приближают победу. Однако сетует: общество до сих пор живет в прошлом, когда в 90-х годах кооператив считался чем-то незаконным.

На самом деле, кооператив — это взаимодействие между людьми для победы. У нас всех одна цель — победа.

Украинские предприниматели — герои на своих местах. Каждый, кто продолжает работать и помогать стране в столь сложных реалиях. Предприниматель Виталий Шакало кормил херсонцев в оккупации.

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