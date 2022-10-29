Рассказы

“Это наш зеленый фронт!” История предпринимателя, который не побоялся открыть бизнес во время войны

Виктория Мельник, редактор сайта 29 октября 2022, 19:00
Любомир Гайдамака
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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