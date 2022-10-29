Розповіді

“Це наш зелений фронт!” Історія підприємця, який не побоявся відкрити бізнес під час війни

Вікторія Мельник, редакторка сайту 29 Жовтня 2022, 19:00
Любомир Гайдамака
Фото: Українська Правда. Життя

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