Ее дети будут гордиться мамой: на фронте погибла Ольга Сердюк

В тяжёлом бою на Ореховском направлении Украина потеряла ещё одну свою дочь.

Защищая родную землю, погибла миномётчица Ольга Сердюк с позывным Ляля. У неё остались две дочери и муж-танкист, который продолжает сражаться.

О её гибели сообщили военнослужащий Мирослав Откович и журналисты Армия TV.

Ляля родом из Харькова и служила в 130-м батальоне территориальной обороны.

Несмотря на то, что могла остаться дома, она сознательно пошла воевать, чтобы её дети могли жить в свободной Украине.

Женщина, ставшая воином

По словам сослуживцев, Ольга Сердюк была непоколебима в своей вере в победу. До ранения она служила в пехоте, а затем стала миномётчицей.

В интервью Армия TV она объяснила, что её главной мотивацией были дочери.

Я не хочу, чтобы мои дети бегали по другим странам. Я хочу, чтобы мои дети жили в моём родном городе. Я не хочу, чтобы сюда пришёл русский мир. Вот и всё, — говорила Ольга.

Память и поддержка

Чтобы поддержать семью погибшей, журналист и военнослужащий Мирослав Откович открыл сбор, и за неполные сутки украинцы собрали значительную сумму.

Средства будут переданы бабушке, Зое Ивановне, которая теперь заботится о внучках.

Помимо финансовой помощи, сослуживцы Ольги Сердюк очень хотят, чтобы память о Ляле была увековечена.

Командир миномётной батареи готовит документы для её награждения, чтобы дочери — Анастасия и Каролина могли гордиться своей мамой, настоящей героиней.

Представительницы Женского ветеранского движения также собирают воспоминания о Ляле для отдельного проекта, чтобы сохранить её историю для будущих поколений.

Гибель Ольги Сердюк — это ещё одно болезненное напоминание о цене, которую Украина платит за свою свободу.

Она была одной из многих женщин, которые встали на защиту своей страны, не обращая внимания на риски. Её преданность и мужество навсегда останутся в памяти.

