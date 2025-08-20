Ее дети будут гордиться мамой: на фронте погибла Ольга Сердюк

В тяжёлом бою на Ореховском направлении Украина потеряла ещё одну свою дочь.Защищая родную землю, погибла миномётчица Ольга Сердюк с позывным Ляля. У неё остались две дочери и муж-танкист, который продолжает сражаться. О её гибели сообщили военнослужащий Мирослав Откович и журналисты Армия TV.Ляля родом из Харькова и служила в 130-м батальоне территориальной обороны. Несмотря на то, что могла остаться дома, она сознательно пошла воевать, чтобы её дети могли жить в свободной Украине. Женщина, ставшая воином По словам сослуживцев, Ольга Сердюк была непоколебима в своей вере в победу. До ранения она служила в пехоте, а затем стала миномётчицей. В интервью Армия TV она объяснила, что её главной мотивацией были дочери. Я не хочу, чтобы мои дети бегали по другим странам. Я хочу, чтобы мои дети жили в моём родном городе. Я не хочу, чтобы сюда пришёл русский мир. Вот и всё, — говорила Ольга. Фото: Facebook Читать по теме Ему было 25… Умер футболист Зари Владимир Белоцерковец Умер полузащитник луганской Зари: что известно. Память и поддержка Чтобы поддержать семью погибшей, журналист и военнослужащий Мирослав Откович открыл сбор, и за неполные сутки украинцы собрали значительную сумму. Средства будут переданы бабушке, Зое Ивановне, которая теперь заботится о внучках. Помимо финансовой помощи, сослуживцы Ольги Сердюк очень хотят, чтобы память о Ляле была увековечена. Командир миномётной батареи готовит документы для её награждения, чтобы дочери — Анастасия и Каролина могли гордиться своей мамой, настоящей героиней. Фото: Facebook Представительницы Женского ветеранского движения также собирают воспоминания о Ляле для отдельного проекта, чтобы сохранить её историю для будущих поколений. Гибель Ольги Сердюк — это ещё одно болезненное напоминание о цене, которую Украина платит за свою свободу. Она была одной из многих женщин, которые встали на защиту своей страны, не обращая внимания на риски. Её преданность и мужество навсегда останутся в памяти. Фото: Facebook Ранее мы сообщали, что командир бригады Лют Максим Казбан погиб во время выполнения боевого задания — узнай больше о его героическом пути и обстоятельствах трагедии. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Война в Украине, Женщины на войне, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter