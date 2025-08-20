Героїня, якою діти пишатимуться: на фронті загинула мінометниця Ольга Сердюк

У важкому бою на Оріхівському напрямку Україна втратила ще одну свою доньку.

Захищаючи рідну землю, загинула мінометниця Ольга Сердюк з позивним Ляля. У неї залишилися дві доньки та чоловік-танкіст, які продовжують боротьбу.

Про її загибель повідомив військовослужбовець Мирослав Откович та журналісти Армія TV.

Ляля була родом з Харкова і служила у 130-му батальйоні Територіальної оборони. Попри те, що могла залишитися вдома, вона свідомо обрала шлях захисниці, щоб її діти могли жити у вільній Україні.

Жінка, що стала воїном

Ольга Сердюк, за словами побратимів, була незламною у своїй вірі в перемогу. До свого поранення вона служила у піхоті, а згодом стала мінометницею.

У своєму інтерв’ю Армія TV вона пояснила, що її головною мотивацією були доньки.

Я не хочу, щоб мої діти бігали іншими країнами. Я хочу, щоб мої діти жили у моєму рідному місті. Я не хочу, щоб сюди прийшов русский мир. От і все, — говорила Ольга.

Пам’ять та підтримка

Щоб підтримати родину загиблої, Мирослав Откович відкрив збір, і за неповну добу українці зібрали значну суму.

Кошти будуть передані бабусі, Зої Іванівні, яка тепер опікується онуками.

Крім фінансової допомоги, побратими та побратимки Ольги Сердюк працюють над тим, щоб її пам’ять була увічнена.

Командир мінометної батареї готує документи для нагородження захисниці, щоб її доньки — Анастасія та Кароліна могли пишатися своєю мамою, справжньою героїнею.

Представниці Жіночого ветеранського руху також збирають спогади про Лялю для окремого проекту, щоб зберегти її історію для майбутніх поколінь.

Загибель Ольги Сердюк — це ще одне болюче нагадування про ціну, яку Україна платить за свою свободу.

Вона була однією з багатьох жінок, які стали на захист своєї країни, не зважаючи на ризики. Її відданість та мужність назавжди залишаться в пам’яті.

Раніше ми повідомляли, що командир бригади Лють Максим Казбан загинув під час виконання бойового завдання — дізнайся більше про його героїчний шлях та обставини трагедії.