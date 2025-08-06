Йому було 25…Помер футболіст Зорі Володимир Білоцерковець

Фото Instagram Коли з життя ідуть молоді, болить найдужче… Стало відомо, що помер молодий футболіст луганської Зорі Володимир Білоцерковець.Йому було 25 років. Що відомо про смерть футболіста, розповідаємо далі у матеріалі.Володимир Білоцерківець помер: що відомо Про смерть футболіста повідомили в Instagram ФК Зоря. Там зазначили, що життя гравця обірвалося на 26 році. Футбольний клуб Зоря висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину, — написали в Зорі. Про причину смерті хлопця наразі нічого не відомо. Читати на тему Люблю й любитиму завжди: помер Ігор Поклад, відомий композитор Що відомо про талановитого Ігоря Поклада, який створював музику до культових українських мультфільмів. Володимир Білоцерковець народився 22 січня 2000 року у Голій Пристані, що на Херсонщині. Навчався у молодіжних академіях Металіста та Зорі. У Зорі був на позиції півзахисника. Також був гравцем за Ігнулець, Металург. На його рахунку — понад 100 матчів. Нещодавно у ДТП загинув український нардеп Геннадій Рущишин. Більше про нього, читай за посиланням. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Футбол Джерело Instagram Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter