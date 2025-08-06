Йому було 25…Помер футболіст Зорі Володимир Білоцерковець

Коли з життя ідуть молоді, болить найдужче… Стало відомо, що помер молодий футболіст луганської Зорі Володимир Білоцерковець.

Йому було 25 років.

Що відомо про смерть футболіста, розповідаємо далі у матеріалі.

Володимир Білоцерківець помер: що відомо

Про смерть футболіста повідомили в Instagram ФК Зоря. Там зазначили, що життя гравця обірвалося на 26 році.

Футбольний клуб Зоря висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину, — написали в Зорі.

Про причину смерті хлопця наразі нічого не відомо.

Володимир Білоцерковець народився 22 січня 2000 року у Голій Пристані, що на Херсонщині. Навчався у молодіжних академіях Металіста та Зорі.

У Зорі був на позиції півзахисника.

Також був гравцем за Ігнулець, Металург.

На його рахунку — понад 100 матчів.

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