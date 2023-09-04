Рассказы

“Как у вас дела?” — осталось без ответа. История о последнем бое десантника, который, несмотря на ранения, сражался с врагом

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 сентября 2023, 09:00
Микола Щабельский: історія десантника про останній бій
Фото: Facebook, Instagram

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