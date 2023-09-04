“Как у вас дела?” — осталось без ответа. История о последнем бое десантника, который, несмотря на ранения, сражался с врагом

Эта история о том, как тяжело украинским военным даются бои. Но она подтверждает их мужество и преданность своей стране.

История о последнем бое десантника Николая Щабельского, отвагу, силу, храбрость, желание защитить свою землю и собратьев. События произошли в Марьинке во время вражеского штурма позиций 79 ОДШБр, об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

Не стал говорить о ранении

В тот трагический день враг начал утренний штурм позиций 79 ОДШБр в Марьинке, для обстрелов привлек танки. Один из снарядов попал в укрытие, где находились десантники. Начался разговор по рации.

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— У нас один 200-й и один 300-й, — сказал голос в рации.

— Кто, кто 300-й? — закричал ротный, не понимая, кто на позиции. Ведь там находились только двое бойцов, один погиб, а голос в рации не был похож на голос раненого.

— Я с вами разговариваю, командир, — послышалось в ответ. Это были последние слова, которые услышал от Николая Щабельского ротный.

Николай получил ранение в голову, но не рассказал командиру о своем состоянии. Он продолжил бой. У военного не было времени оказывать себе медицинскую помощь, потому что от лесопосадки к позиции начала продвигаться вражеская пехота.

Передвижение оккупантов увидел командир подразделения с помощью дронов и сразу предупредил об опасности подчиненного.

— Позиция Князь, вас атакует противник. Мы поддержим вас огнем, но и вы начните работать по ним с автомата, — такой приказ получил Щабельский.

Тогда Николай начал стрелять из автомата. Тяжело раненый боец истекал кровью, но успел остановить продвижение врага, попав в одного вражеского штурмовика.

А по другим начал активно работать миномет десантников. Когда автомат бойца надолго затих, ротный заволновался, в рации послышалось:

— Князь! Князь, как у вас дела?

Но ответа не было. Тогда командир приказал бойцам из соседней позиции прийти на помощь собрату. Впрочем, сделать это удалось не сразу, потому что враг накрывал десантников плотным огнем.

Атаки врага удалось отбить

Когда собратья дошли до позиции Князь, Николай был без сознания и в очень тяжелом состоянии. Через несколько минут он умер у собратьев на руках.

В тот день оккупанты штурмовали позиции бойцов 79-й ОДШБр одновременно во всех частях Марьинки, но тяжелее всего было на левом фланге обороны, где принял свой последний бой десантник Щабельский.

Но врага удалось отбить. Оккупанты в боях потеряли два танка и несколько десятков военных. Тот, в кого попал напоследок Щабельский, тоже остался в Марьинке навсегда.

— Николай был храбрым и мужественным воином, готовым в любых условиях выполнить поставленный приказ. Так он и погиб — до последнего держа в руках оружие и защищая от врага свою позицию и нашу украинскую землю, — говорит командир.

Многие украинские военные отдали жизнь за нашу свободу. Мы должны знать их истории и чтить память. Ранее мы рассказывали историю Андрея Ткачука, погибшего в боях в Киевской области.

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