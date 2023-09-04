Розповіді

“Як у вас справи?” — залишилося без відповіді. Історія про останній бій десантника, який попри поранення боровся з ворогом

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Вересня 2023, 09:00
Микола Щабельский: історія десантника про останній бій
Фото: Instagram, Facebook

Більше новин
У Міноборони Румунії спростували падіння та детонацію Shahed-136
Падіння російських БПЛА в Румунії? Що відомо та перші офіційні коментарі
Манікюр на короткі нігті: ідеї на осінь 2022
Манікюр на короткі нігті: підбірка осінніх кольорів та стильних дизайнів
Як утеплити дерев'яну підлогу
Дешево, але тепло. Як і чим утеплити дерев’яну підлогу на зиму
Розширили держзамовлення
Держзамовлення розширили. У Міносвіти назвали пріоритетні професії для країни
Дивитись більше

Матеріали по темі

У Міноборони Румунії спростували падіння та детонацію Shahed-136
Падіння російських БПЛА в Румунії? Що відомо та перші офіційні коментарі
Розширили держзамовлення
Держзамовлення розширили. У Міносвіти назвали пріоритетні професії для країни
Міністр оборони Резніков подав у відставку: чого досяг на посаді
Міністр оборони Резніков подав у відставку: досягнення на посаді та кого призначать замість нього
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 4 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Відео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.09.2023: онлайн

Карта бойових дій 4 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:08
Сіноплетіння
Втратила сина, але давнє хобі повернуло снагу до життя: як українка вчить сіноплетінню та допомагає ЗСУ
0:04:10
Біонічні протези
Повертають дрібну моторику! Військові отримали надсучасні біонічні протези у рамках проекту Recovery
0:06:26
Програма United24
Будинки досі стоять без даху. Київщина чекає на відбудову за програмою UNITED24
0:01:56
Виставка у Копенгагені
Не дамо забути! У Копенгагені проходить виставка щоденників українських митців
0:04:08
Мобільні лазневі комплекси для ЗСУ: що це таке та як працює
Прийняти теплий душ та випрати речі на передовій. Унікальні лазневі комплекси для бійців ЗСУ
0:04:40
Психологи на війні
Перша психологічна допомога — зняти симптоми. Як працюють психологи у прифронтових містах
0:04:03
Врожай цього року
Стиглі кавуни та соковита морква. Як фермери зуміли пережити випробування великою водою
0:04:30
Нарешті з водою: жителям Марганця провели водопостачання
Берегли кожну краплину! Жителям Дніпропетровщини провели водопостачання після підриву Каховської ГЕС
0:03:25
Спецпідрозділ Омега НГУ: як працює на Авдіївському напрямку
П’ять хвилин на роботу з БТРа, поки не зійшло сонце! Як працюють спецпризначенці з загону Омега
Більше відео
Назарій Яремчук
Читати далі
Від мрій про географію до великої сцени: історія життя легендарного українського співака Назарія Яремчука

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь