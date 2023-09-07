Пережил российские пытки, а когда освободился — построил Крепость свободы. История преподавателя из Донецка

Сейчас быть украинцем — это гордо и смело. Нам помогают, нас уважают. Но в 2014 году, когда Россия начала войну против Украины, быть гражданином своей страны и её искренним патриотом означало не только попасть в опасность, но и не получить помощь.

Издание The Economist рассказало историю Олега Галазюка, поселившегося в лесу. Ранее он был преподавателем в одном из ВУЗов Донецка, но в 2014 году мужчина пережил пленение у российских боевиков, пытки и сексуальное насилие. Во второй раз попал в тюрьму так называемой “ДНР” в 2017 году за шпионаж.

Как только смог выбраться из оккупации, поселился в 100 км от Киева, на берегу Днепра. Свой дом он называет Крепостью свободы.

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Стал мишенью для оккупантов

Олег Галазюк построил свой дом сам, в 2020 году. Сейчас радуется, что у него крепость под землей: это может спасти его от ядерного взрыва, которым так угрожает РФ.

Мужчина живет одиночкой, не имеет электричества и редко может поймать телефонный сигнал. У него нет адреса, поэтому почту он тоже не получает. В ближайший магазин отсюда — восемь километров, поэтому мужчина ловит рыбу, ищет грибы и обыскивает местные свалки. Питьевую воду набирает в ручье в лесу.

На стенах его дома — ковры, картины и часы — три штуки и все идут по-разному. На горе своего дома он пристроил сине-желтый флаг.

Я держусь подальше от большого города, потому что мне страшно, — признался Галазюк. — Люди меня жалеют. Они думают, что у меня должна быть нормальная работа, нормальная жизнь.

Мужчина считает свой образ жизни формой протеста против оккупации страны и воспринимает это как свободу. Он говорит: счастлив здесь, в лесу.

До начала российско-украинской войны он жил в Чистяковом — городке Донецкой области. Учился в России, но любил родную страну, выступал против фальсификации результатов президентских выборов в 2004 году, поддерживал Майдан 2014 года.

Когда боевики захватили Донецк, Олег Галазюк знал, что они следят за ним. Его похитили в церкви, а возглавлял ту группу боевиков бывший студент Олега. Ранее Галазюк сообщал в милицию, что этот студент сорвал украинский флаг, развевающийся над городом.

Мужчину завернули в украинский флаг и избивали, что было силы. За попытки защититься наносили удары ещё сильнее. Затем били прикладом по лицу, выбили все зубы и совершили сексуальное насилие. В конце концов мужчина 20 дней провел в подвале бывшего детского сада, который оккупанты использовали как туалет.

Его отпустили, не объясняя причины. Когда вернулся домой, понял, что его предали даже ближайшие родственники: обокрали квартиру и признали шпионом.

Через несколько недель вблизи Чистякового разбился пассажирский самолет рейса MH17 Malaysia Airlines. По словам Олега, он видел, как ракетную систему, которой сбили этот самолет, перемещали в Украину.

Чтобы рассказать обо всем, что творилось тогда в так называемой “ДНР”, он писал десятки статей и вел свой блог. После этого мужчина стал мишенью для оккупационных властей. Его арестовали и приговорили за шпионаж к 16 годам заключения.

Его внезапно обменяли в 2019 году. Украинское правительство ему, безработному и без крыши над головой, выдало 100 тыс. грн и предложило дешевое жилье в Бахмуте. Мужчина отказался — оказалось, что не зря.

Теперь он узнал, что его дом в родном городе полностью разрушен.

— Мне нужно будет его восстановить, но я не смогу вернуться, пока украинские войска не освободят эту территорию, — говорит Олег Галазюк.

Россияне уничтожают жизнь миллионам украинцев. Особенно трудно осознавать, что от этого страдают и дети. Историю девушки, которая прошла российскую фильтрацию из Мариуполя и свидетельствовала против оккупантов в суде, мы рассказывали тебе раньше.

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