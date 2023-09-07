Пережив російські тортури, а коли звільнився — збудував Фортецю свободи. Історія викладача з Донецька

Нині бути українцем — це гордо та відважно. Нам допомагають, нас поважають. Але у 2014 році, коли Росія почала війну проти України, бути громадянином своєї країни та її щирим патріотом означало не лише потрапити у небезпеку, а й не отримати допомоги.

Видання The Economist розповіло історію Олега Галазюка, який нині оселився в лісі. Раніше він був викладачем в одному з ВНЗ Донецька, та у 2014 році чоловік пережив полон у російських бойовиків, катування та сексуальне насилля. Вдруге потрапив до в’язниці так званої “ДНР” у 2017 році за шпигунство.

Як тільки зміг вибратися з окупації, оселився за 100 км від Києва, на березі Дніпра. Свій дім він називає Фортецею свободи.

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Що пережив чоловік, чому оселився в лісі відлюдником та про що розповів журналістці The Economist, читай далі.

Став мішенню для окупантів

Олег Галазюк побудував свій дім сам, у 2020 році. Зараз радіє, що має міцний будинок під землею: це може врятувати його від ядерного вибуху, яким так погрожує РФ.

Чоловік живе одинаком, не має електрики та рідко може спіймати телефонний сигнал. У нього немає адреси, тож пошту він також не отримує. До найближчого магазину звідси — вісім кілометрів, тож чоловік ловить рибу, шукає гриби та обшукує місцеві смітники. Питну воду набирає у струмку в лісі.

На стінах його домівки — килими, картини та три годинники, що йдуть по-різному. На горі свого дому він прилаштував синьо-жовтий стяг.

Я тримаюся якомога далі від великого міста, тому що мені страшно, — зізнався Галазюк. — Люди мене жаліють. Вони думають, що я повинен мати нормальну роботу, нормальне життя.

Та чоловік вважає свій спосіб життя формою протесту проти окупації країни та сприймає це як свободу. Він каже: щасливий тут, у лісі.

До початку російсько-української війни він жив у Чистяковому — містечку Донецької області. Вчився в Росії, але любив рідну країну, виступав проти фальсифікацій результатів президентських виборів у 2004 році, підтримував Майдан 2014 року.

Коли бойовики захопили Донецьк, Олег Галазюк знав, що вони за ним стежать. Його викрали у церкві, а очолював ту групу бойовиків колишній студент Олега. Раніше Галазюк повідомляв до міліції про те, що цей студент зірвав український стяг, що майорів над містом.

Чоловіка загорнули в український стяг і били, що було сили. За спроби захиститися — завдавали удари ще сильніше. Потім били прикладом по обличчю, вибили всі зуби та вчинили сексуальне насильство. Зрештою, чоловік 20 днів провів у підвалі колишнього дитячого садка, який окупанти використовували як туалет.

Його відпустили, не пояснюючи причини. Коли повернувся додому, то зрозумів, що його зрадили навіть найближчі родичі: обікрали квартиру та визнали шпигуном.

За кілька тижнів поблизу Чистякового розбився пасажирський літак рейсу MH17 Malaysia Airlines. За словами Олега, він бачив, як ракетну систему, якою збили цей літак, переміщували до України.

Щоб розповісти про все, що діялося тоді в так званій “ДНР”, він писав десятки статей та вів свій блог. Після цього чоловік став мішенню для окупаційної влади. Його заарештували та засудили за шпигунство до 16 років ув’язнення.

Його несподівано обміняли у 2019 році. Український уряд йому, безробітному та без даху над головою, видав 100 тис. грн та запропонував дешеве житло у Бахмуті. Чоловік відмовився — виявилося, що недарма.

Тепер він дізнався, що його дім у рідному місті повністю зруйновано.

— Мені потрібно буде його відновити, але я не зможу повернутися, доки українські війська не звільнять цю територію, — каже Олег Галазюк.

Росіяни нищать життя мільйонам українців. Особливо важко усвідомлювати, що від цього страждають й діти. Історію дівчини, яка пройшла російську фільтрацію з Маріуполя та свідчила проти окупантів у суді, ми розповідали тобі раніше.

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