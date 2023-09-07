Розповіді

Пережив російські тортури, а коли звільнився — збудував Фортецю свободи. Історія викладача з Донецька

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Вересня 2023, 17:00
Олег Галазюк
Фото: Unsplash

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