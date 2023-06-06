После нашей победы россияне не успокоятся: Олег Лакуста о беспределе россиян и впечатлениях от войны

Враг хочет нас травмировать, уничтожить, убить. В лица палачей украинского народа смотрят самые смелые и мужественные из нас — украинские военные. И хотя говорить о своих подвигах они не любят, однако нам следует помнить, какой ценой добывается наша победа.

Полковник полиции Олег Лакуста, которого 24 февраля 2023 президент Владимир Зеленский наградил Золотой Звездой Героя Украины за личное мужество и героизм, говорит: его удивили зверства россиян, хотя на войне он с 2014 года.

Добавляет: до 24 февраля большинство понимало, что полномасштабного вторжения не избежать, однако отказывались в это верить. Олег тоже не верил.

Был на всех неспокойных направлениях

Он попал в Киевскую область, его подразделение работало в Ирпене и Буче. На них были поисковые штурмовые действия. Работали полицейские там до апреля.

Были моменты, когда я удивлялся, сколько сил против нас бросили.

Олег Лакуста говорит, что не следует считать противника глупым. Во время столкновений враг действовал решительно, однако жестокость россиян удивляла даже тех, кто прошел АТО.

— Они не действуют как люди. Даже коллеги, которые видели гораздо больше меня, были в горячих точках мира, говорили, что у нас россияне действуют “по беспределу”. Их война против Украины абсолютно беззаконна.

Нормы морали вооруженному человеку не позволяют стрелять в безоружных. Тем более — в гражданских. То, что они делали в Киевской области, стреляя в людей ради развлечения, это не поступок военнослужащего, — говорит Олег.

После Киевского направления подразделение направили в Сумскую область. Там выполняли профильную, полицейскую работу. После этого — в Харьковскую область, где участвовали уже и в контрнаступательных действиях.

— Наши сотрудники, в частности, участвовали в освобождении населенного пункта Русская Лозова, — вспоминает мужчина. — В начале мая нас направили в Запорожье. Там попали под мощный ракетный удар. К сожалению, были большие потери. Нас вывели из состава сводного подразделения и после этого уже работали в составе К.О.Р.Д.

А потом был Бахмут. Во время выполнения боевой задачи Олег Лакуста получил ранения.

Как воюют россияне

— Мы видели, как противник использует человеческие волны, чтобы прорвать нашу оборону. Лучше бы не видели. Ничего хорошего в этом нет.

Олег добавляет: на войне вообще мало хорошего или простого. Вообще, каждое направление, каждая боевая точка отличается от другой, даже на одном и том же направлении ситуация может измениться в любой момент.

Двух подобных ситуаций в моем боевом опыте не было, и я не знаю, возможно ли это. Каждый раз нужно все учитывать, чтобы не ошибиться.

Он вспоминает, что тысячу раз мысленно и лично благодарил инструкторов, которые учили его и собратьев: “Ваша специальность — это мышечная память”. Ведь когда дело доходит до боя, то все, что остается у военного, — память его тела. Анализ проходит уже потом.

— Пока был здесь, убедился, что учиться основам защиты государства нужно ещё с юности. Нужно, чтобы по необходимости каждый гражданин смог взять в руки оружие и выполнять задачи по защите государства.

Даже после нашей победы, уверен, россияне не успокоятся. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

Хоть и немного, но хорошие моменты были. Олег Лакуста вспоминает, как однажды руководитель предложил ему принести подчиненным шахматы.

Он тогда удивился, мол, кому эти шахматы надо и кто в них будет играть. Но вернулся к своим ребятам: а они играют в шахматы. Тогда сразу отправил их на занятия, чтобы направить таланты в практическое русло.

А еще добавляет: заметил поразительные изменения в отношении украинцев к полиции. Каждый уважительно здоровается, даже асоциальные личности.

Без поддержки гражданских мы не удержали бы страну, — добавляет он.

Военный ГУР МО также отмечает: сейчас Украина борется со сплошным злом. Его историю о службе и ранениях, читай в нашем другом материале.

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Главное фото: Национальная полиция Украины.