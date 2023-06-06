Після нашої перемоги росіяни не заспокояться: Олег Лакуста про “бєспрєдєл” росіян та враження від війни

Ворог хоче нас травмувати, знищити, убити. В обличчя катів українського народу дивляться найсміливіші та наймужніші з нас — українські військові. І хоч говорити про свої подвиги вони не дуже охочі, проте нам варто пам’ятати, якою ціною здобувається наша перемога.

Полковник поліції Олег Лакуста, якого 24 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський нагородив Золотою Зіркою Героя України за особисту мужність і героїзм, каже: його здивували звірства росіян, хоча на війні він з 2014 року.

Додає: до 24 лютого більшість розуміла, що повномасштабного вторгнення не уникнути, однак відмовлялася у це вірити. Олег також не вірив.

Був на усіх неспокійних напрямках

Він потрапив до Київської області, його підрозділ працював у Ірпені та Бучі. На них були пошукові штурмові дії, і працювали поліцейські там до квітня.

Були моменти, коли я дивувався, скільки сил проти нас кинули.

Олег Лакуста каже, що не варто вважати противника дурним. Під час зіткнень ворог діяв рішуче, однак жорстокість росіян дивувала навіть тих, хто пройшов АТО.

— Та вони не діють як люди. Навіть колеги, які побачили набагато більше за мене, були в гарячих точках світу, казали, що у нас росіяни діють “по бєспрєдєлу”. Їхня війна проти України — абсолютно беззаконна.

Норми моралі озброєній людині не дозволяють стріляти в беззбройних. Тим паче — в цивільних. Те, що вони робили на Київщині, стріляючи в людей заради розваги, це не вчинок військовослужбовця, — каже Олег.

Після Київщини підрозділ направили до Сумської області. Там виконували профільну, поліцейську роботу. Після цього — на Харківщину, де брали участь уже й в контрнаступальних діях.

— Наші співробітники, зокрема, брали участь у визволенні населеного пункту Руська Лозова, — пригадує чоловік. — На початку травня нас направили у Запоріжжя. Там потрапили під потужний ракетний удар. На жаль, були великі втрати. Нас вивели зі складу зведеного підрозділу і після цього вже працювали у складі К.О.Р.Д.

А потім був Бахмут. Під час виконання бойового завдання Олег Лакуста отримав поранення.

Як воюють росіяни

— Ми бачили, як противник використовує людські хвилі, аби прорвати нашу оборону. Краще б не бачили. Нічого хорошого у тому немає.

Олег додає: на війні взагалі мало хорошого чи простого. Взагалі, кожен напрямок, кожна бойова точка відрізняється від іншої, навіть на одному й тому ж напрямку ситуація може змінитися будь-якої миті.

Двох подібних ситуацій у моєму бойовому досвіді не було, і я не знаю, чи це можливо. Щоразу потрібно все враховувати, щоб не помилитись.

Він пригадує, що тисячу разів подумки й особисто дякував інструкторам, які вчили його та побратимів: “Ваша спеціальність — це м’язова пам’ять”. Адже коли справа доходить до бою, то все, що залишається у військового — пам’ять його тіла. Аналіз відбувається вже потім.

— Поки був тут, переконався, що навчатись основ захисту держави потрібно ще з юності. Необхідно, щоб у разі потреби кожен громадянин зміг взяти до рук зброю і виконувати завдання із захисту держави.

Навіть після нашої перемоги, упевнений, росіяни не заспокояться. Принаймні у найближчій перспективі.

Хоч і не багато, але хороші моменти таки були. Олег Лакуста згадує, як одного разу керівник запропонував йому принести підлеглим шахи.

Він тоді здивувався, мовляв, кому ці шахи треба і хто в них буде грати. Але повернувся до своїх хлопців: а вони грають у шахи. Тоді відразу відправив їх на заняття, аби скерувати таланти у практичне річище.

А ще додає: помітив разючі зміни у ставленні українців до поліції. Кожен шанобливо вітається, навіть асоціальні особи.

Без підтримки цивільних ми б не втримали країну, — додає він.

Військовий ГУР МО також наголошує: нині Україна бореться із суцільним злом. Його історію про службу та поранення, читай у нашому іншому матеріалі.

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Головне фото: Національна поліція України.