Человек, берегший прошлое и боровшийся за будущее: история Игоря Климовича

История Украины полна героев, имена которых мы должны помнить. Некоторые из них защищали нашу землю с автоматом в руках, другие — пером, кистью или словом. Игорь Климович, известный под позывным Африка, был уникальным сочетанием этих двух ипостасей: он был воином, который не просто защищал наше настоящее, а самоотверженно боролся за сохранение нашего прошлого.

Его жизнь, как яркая вспышка, осветила наше время, показав, насколько мощной может быть любовь к своей культуре. Историю жизни военного рассказало изданию Укринформ.

Поэт и археолог из Грабовца

Родившись 13 июня 1991 года на Львовщине, в селе Грабовец, Игорь с детства проявлял большой интерес к украинской культуре и истории. Он не просто читал книги, а активно погружался в жизнь родного края, писал стихи, исследовал свои корни и выпустил несколько поэтических сборников.

Но его страсть не ограничивалась только литературой. Игорь был настоящим путешественником и искателем. Он собирал старинные вещи, реконструировал древнерусскую и средневековую культуру, был знатоком исторического оружия, одежды и обычаев.

Он стал первым украинцем, которого приняли в Международную ассоциацию экспериментальной археологии EXARC. Это не просто формальное признание, а свидетельство его глубоких знаний и уникального вклада в эту сферу.

Игорь не просто изучал историю, он ее оживлял, например, на фестивале Ту Стань!, где воспроизводил культуру викингов вместе со своим клубом живой истории Застава.

Его последней мирной инициативой была подготовка к передаче уникального Креста-энколпиона в Стрыйский музей, а ещё он мечтал об археологических исследованиях возле своего родного села.

Эти планы показывают, что Игорь жил не только настоящим, но и заботился о том, чтобы будущие поколения могли прикоснуться к своему прошлому.

Человек и война: взгляд через объектив

Игорь был не только историком, но и фотографом. Его талант был отмечен ещё в 2021 году, когда он стал лауреатом конкурса Путешественник-фотограф года. Однако настоящую глубину его творчество приобрело на фронте.

В Стрые он презентовал выставку Человек и война — 48 черно-белых снимков, сделанных на плёнку.

Эти фотографии — не просто документальные кадры. Это история, рассказанная изнутри, взгляд воина, который фиксировал не только разрушения и боль, но и человеческую стойкость, братство, усталость и надежду.

В каждом снимке чувствуется, что Игорь видел в своих товарищах не просто солдат, а сложные личности, за каждой из которых стоит своя история. Это был его уникальный вклад в войну: он воевал, но одновременно фиксировал ее, чтобы мы никогда не забыли.

От Майдана до Третьей штурмовой: путь Игоря

Игорь Климович был тем, кого называют человеком действия. В течение десяти лет он жил в Киеве, участвовал в Революции Достоинства, основал спортивно-оздоровительный клуб Беллатор и исторический клуб Застава. Его жизнь была насыщена событиями, ведь он не мог сидеть сложа руки, когда страна нуждалась в переменах.

С началом полномасштабного вторжения Игорь без колебаний вступил в ряды Хоругвой службы Третьей отдельной штурмовой бригады. И тут, на фронте, он продолжил свою культурную миссию.

Он разрабатывал методики морально-психологического обеспечения, проводил лекции и организовывал встречи с культурными деятелями для побратимов. Игорь понимал, что победа куется не только на поле боя, но и в сознании каждого солдата.

Кульминацией его просветительской работы на фронте стало спасение 900-летней Половецкой каменной бабы. Под обстрелами, рискуя собственной жизнью, он вместе с побратимами вывез эту бесценную реликвию из Донецкой области в Днепровский музей.

Это был не просто поступок, это был символ его жизненного кредо: защищать не только землю, но и ее душу.

К сожалению, 30 июля 2025 года, на харьковском направлении, жизнь этого выдающегося украинца оборвалась. Ему было всего 34 года. Игорь Климович, младший лейтенант ВСУ, оставил после себя не только родителей, брата и беременную жену, которая ждет дочку. Он оставил след, который никогда не сотрётся.

Его слова, что нужно насыпать курганы, строить памятники, искать историю и поднимать её с земли, стали его личным завещанием. Игорь жил по этому принципу, и его жизнь стала лучшим памятником.

Он был воином, который сохранил прошлое, чтобы мы имели будущее. И это будущее, которое мы строим, невозможно представить без его вклада и его бессмертного духа.

Фото: Укрінформ.

