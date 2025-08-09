Історії Розповіді

Людина, що берегла минуле й боролася за майбутнє: історія Ігоря Климовича

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Серпня 2025, 13:00 4 хв.
Фото до: На згадку про Ігоря Климовича: воїн, поет і археолог
Ігор Климович

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