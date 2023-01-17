Потеряла маму, но не жажду к жизни: история 13-летней Кати и осуществления ее мечты

Российская ракета забрала у нее маму, а сама она получила тяжелые ранения, от которых лечится до сих пор. Маленькая Катя родом из Краматорска. Во время ужасного обстрела вокзала россиянами в апреле она едва выжила со своей сестрой. История 13-летней Кати, которая, несмотря на потерю матери, продолжает жить и мечтать.

Потеряла маму, но продолжает жить и мечтать — история 13-летней Кати

Историей Кати поделилась больница Охматдет, где лечится девочка. Несмотря на пережитые ужасы, она продолжает мечтать.

Каждый день с ней занимаются врачи, реабилитологи, психологи, воспитатели и учители. Персонал больницы рассказывает, что Катя — большая мечтательница, искрит от любой идеи.

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Она посещает каждый без исключения концерт в Охматдете и несколько раз встречалась с легендарным псом Патроном.

Катя научилась плести из бисера и начала обучать других маленьких пациентов из отделения ортопедии и травматологии, где проходит лечение. Недавно Кате захотелось покрасить волосы, и ей провели такую процедуру прямо в палате, а еще сделали красивый маникюр.

Девочка пытается быть похожей на модель, которой и мечтает стать. И ее мечта таки сбылась! Для девочки организовали настоящую фотосессию, фотографии из которой попали в журнал.

Теперь в палате Кати рядом с последним фото мамы возле краматорского вокзала в день ее гибели будет и вырезка из журнала, где Катя с сестрой позируют, как настоящие модели.

Вопреки горю, альбом ее жизни продолжает наполняться, поэтому врачи и волонтеры пытаются помочь девочке воплощать мечты в реальность, чтобы в жизни были приятные воспоминания с детства.

Сейчас Катя не хочет выписываться из больницы, ведь ей там очень хорошо. Персонал больницы благодарит неравнодушных за помощь в осуществлении детских мечтаний.

Ранее мы рассказывали, как Кате удалось выжить во время ракетного удара по вокзалу Краматорска.

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