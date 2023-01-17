Рассказы

Потеряла маму, но не жажду к жизни: история 13-летней Кати и осуществления ее мечты

Анастасия Грубрина, редактор сайта 17 января 2023, 22:00
Втратила маму, але продовжує жити і мріяти — історія 13-річної Каті
Фото: Instagram

Больше новостей
Як впоратися з емоціями: поради психологині
Эмоции берут верх? Простые правила, как прожить их конструктивно, чтобы не ссориться с близкими
Кока-Кола та Червоний Хрест
В надежде облегчить ситуацию и приблизить победу: как международные компании поддерживают украинцев
Вліпи за перемогу
#ВліпиЗаПеремогу: мотивационное видео о тех, кто помогает и для тех, кто хочет это делать
Що таке деструктивні стосунки та як їх розпізнати
Что такое деструктивные отношения? Рассказываем, какие они бывают и как распознать
Смотреть больше

Материалы по теме

Жураковская
“Осів будівельним пилом мій крик над старим Дніпром”: Олеся Жураковская растрогала сеть реакцией на трагедию в Днепре
Милан
От симуляторов до настоящей войны: интервью с добровольцем львовского ТРО Миланом, который воюет на Донбассе
Обстріл Дніпра 14 січня: історії постраждалих
Выходной, ставший трагедией. Истории людей, которым удалось уцелеть после взрыва в Днепре
Пол Огілві
Все началось с восторга и алфавита: история военного из Британии, который учит украинский, чтобы защищать свободу

Видео
0:03:44
Кока-Кола та Червоний Хрест

В надежде облегчить ситуацию и приблизить победу: как международные компании поддерживают украинцев
0:04:22
Наталія Гуменюк про ймовірність масованої ракетної атаки РФ
Залп до 44 ракет в Черном море. К чему готовится РФ — анализирует Гуменюк
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW
0:02:30
Голодні російські окупанти мріють про втечу — нове перехоплення ГУР
Еще и мародерите? Конечно! Военный РФ жалуется на нехватку еды и мечтает уехать домой
0:09:53
Ситуація на фронті 16 січня — останні новини зі Сходу України
Ожесточенные бои продолжаются, а коллаборанты убегают — ситуация на Восточном фронте сейчас
0:11:23
Дніпро розбір завалів
Криков больше не слышно… Что происходит на месте ракетного удара в Днепре
0:02:43
Залізничне
Ищут сломанные снарядами деревья, чтобы обогреть дом: как супруги пенсионеров выживают под обстрелами РФ в Зализничном
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:18
Київщина
Воронка диаметром 10 метров вместо огорода! Жители Киевской области возмущены очередной атакой РФ
0:02:25
М113
Немецкий помощник с необычным именем! Как М113 спасает ВСУ на фронте, и какие впечатления украинских защитников
Больше видео
Милан
Читать дальше
От симуляторов до настоящей войны: интервью с добровольцем львовского ТРО Миланом, который воюет на Донбассе

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь