Втратила маму, але не жагу до життя: історія 13-річної Каті та здійснення її мрії

Російська ракета забрала у неї маму, а сама вона отримала важкі поранення, від яких лікується досі. Маленька Катя родом із Краматорська. Під час жахливого обстрілу вокзалу росіянами у квітні вона ледь вижила зі своєю сестрою. Історія 13-річної Каті, яка попри втрату матері продовжує жити і мріяти.

Втратила маму, але продовжує жити і мріяти — історія 13-річної Каті

Історією Каті поділилась лікарня Охматдит, де лікується дівчинка. Попри пережиті жахи, вона продовжує мріяти.

Щодня з нею займаються лікарі, реабілітологи, психологи, вихователі та вчителі. Персонал лікарні розповідає, що Катя — велика мрійниця, іскрить від будь-якої ідеї.

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Вона відвідує кожен без винятку концерт в Охматдиті та декілька разів зустрічалася з легендарним псом Патроном.

Катя навчилася плести з бісеру та навіть почала навчати інших маленьких пацієнтів з відділення ортопедії та травматології, де проходить лікування. Нещодавно Каті захотілось пофарбувати волосся, і їй провели таку процедуру прямісінько в палаті, а ще зробили гарний манікюр.

Дівчинка намагається бути схожою на модель, якою і мріє стати. І її мрія таки здійснилась! Для неї організували справжню фотосесію, світлини з якої потрапили в журнал.

Тепер у палаті Каті поруч з останнім фото мами біля краматорського вокзалу в день її загибелі буде і вирізка з журналу, де Катя з сестричкою позують, немов справжні моделі.

Всупереч горю, альбом її життя продовжує наповнюватись, тому лікарі та волонтери намагаються допомогти дівчині втілювати мрії в реальність, щоб у житті були приємні спогади з дитинства.

Зараз Катя не хоче виписуватися з лікарні, адже їй там дуже добре. Персонал лікарні дякує небайдужим за допомогу в здійсненні дитячих мрій.

Раніше ми розповідали, як Каті вдалося вижити під час ракетного удару по вокзалу Краматорська.

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