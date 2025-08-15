Молитва, собранная в нити… Как мотанка стала частью сопротивления — слова мастера

Они рождаются из лоскутков ткани, но несут в себе целую вселенную: боль, любовь, память и веру. Мотанки, которые создает мастерица из Киева, стали не просто куклами — они превратились в символ надежды, обереги для защитников и голос нашей страны на мировых аукционах.

Ее куклы побывали в Канаде, США, Великобритании и Латвии. Их покупают на благотворительных аукционах, передают в музеи, дарят солдатам. Но главное — они спасают жизни. Потому что каждая мотанка — это не просто нити и ткань, а живая молитва, скрученная руками мастерицы.

Татьяна Чеховская-Косцова рассказала о том, как вручную скрученные обереги поддерживают тех, кто на передовой, и тех, кто ждет дома.

Татьяна отдала первую куклу бойцам ТрО

До полномасштабной войны мотанки были для нее простым, но душевным хобби. Она создавал их как подарки друзьям, для музеев, вкладывала в них душу, но не думала, что эти куклы станут частью большого волонтерского проекта. После 24 февраля все изменилось.

В первые недели войны она присоединилась к волонтёрскому штабу — возила горячие обеды на блокпосты, помогала с закупками, поддерживала армию, чем могла. Однажды, без особого намерения, она оставила одну из мотанок на блокпосте — просто для настроения. Реакция бойцов удивила: они начали в шутку обижаться, что мотанку получил не каждый.

— Тогда я сделала еще три — для других блокпостов. И с каждой следующей мотанкой росло ощущение, что это — не просто кукла, а нечто большее, — говорит мастерица.

Люди стали просить еще. И в тот момент руководительница штаба сказала, что она должна делать куклы в поддержку военных. С тех пор мотанок стало не десятки — сотни.

Поддержка обычных людей

— Я стараюсь записывать всех, кто мне что-то приносит. Стараюсь благодарить. Потому что без них не было бы таких масштабов, — говорит Татьяна.

В первые полтора года весь процесс проходил исключительно на её плечах — и морально, и материально. Все расходы на ткани, нити, наполнители она покрывала самостоятельно. Признаётся: тогда семейный бюджет испытывал трудности — порой на материалы уходили несколько тысяч гривен в месяц.

— И когда кто-то начал спрашивать, какой процент я беру себе — честно, мне даже было больно это слышать. Я ни одного процента никогда не брала, — говорит она.

Именно тогда, когда сил почти не осталось, люди начали помогать. Принесли ткани, ленты, остатки из ателье, даже старинные платки.

Первым помог отец Сергей — капеллан и священник из их церкви. Он принес коробку с платками, которые когда-то принадлежали бабушкам громады.

Эта помощь была не только практичной — она несла особую эмоциональную ценность. Именно из тех платков Татьяна сделала первые мотанки для ТРО. Тогда же она использовала ткань от противогазных сумок — и эти обереги стали символом сопротивления.

Мастерица продолжила свою деятельность за границей

После того как боевые действия под Киевом стихли, она временно выехала с детьми в Великобританию. Там присоединилась к украинской волонтёрской общине. Местная диаспора приносила ей ткани, и она проводила мастер-классы: все средства от донатов направлялись на закупку турникетов и гуманитарной помощи для Украины.

Одна из запоминающихся историй связана с Днём украинской культуры в Брайтоне. Тогда местная украинская община демонстрировала национальные одежды, венки, вышиванки — и среди всего этого была кукла Татьяны. Мэр города, который посетил мероприятие, не остался равнодушным: он лично приобрел мотанку, поддержав сбор средств для Украины.

Со временем появились заказы — как от украинцев, так и от британцев. Кто-то хотел иметь оберег, кто-то — символ украинского сопротивления. Все полученные средства женщина пожертвовала, а материалы зачастую покупала сама.

Это круговорот мотанок в природе. Люди приносят ткани — я делаю куклы — они становятся лотами на аукционах — с них приходит донат — с доната приобретается что-то для фронта — и это спасает чью-то жизнь, — объясняет она.

Сейчас при индивидуальных заказах она обычно просит сделать донат на самый насущный сбор волонтеров. Люди выбирают сами или получают чёткое указание — куда именно перевести деньги.

— Мне присылают скрин, что задонатили — и я отдаю мотанку. Всё просто! — говорит мастерица.

Для нее куклы — это антидепрессант

Для нее эти куклы — не просто рукоделие. Это антидепрессант, духовная практика и одновременно — голос. После начала войны, по её словам, она как будто потеряла способность писать — стихи, тексты, посты.

— Я как будто стала корявой в словах. Но руками — могла говорить. Мотанки — это мой язык, — говорит она.

Запах Крыма чувствуется в ее куклах

Особенное место в ее сердце занимает Крым, особенно Артек, где она училась. Там до сих пор вспоминает аромат лаванды, который цвёл возле посёлка Краснокаменка.

Этот запах стал лейтмотивом многих ее мотанок. В куклах с животными она всегда использует лаванду — как воспоминание о доме, детстве, мирном лете.

В ее творчестве — не только обычные обереги. Среди особенных — мотанка-капеллан.

Мастер‑класс для родин военнопленных

Отдельную страницу своей волонтерской работы Татьяна посвятила семьям военнопленных.

— Долго думала, что именно мы будем мотать. Хотелось, чтобы это был не просто совместный сеанс. У меня вторая специальность — психолог, и я понимаю силу арт-терапии, — говорит она.

Тогда она выбрала форму ангела. Ангел из нескольких кусочков ткани и ниток. Выглядит просто. Но этот образ несёт множество смыслов: оберег, поддержка, вера.

Мастер-класс стал не только творческим, но и терапевтическим. Родители благодарили за чувство единства, за спокойствие в процессе мотания и возможность хотя бы на час побыть в безопасной, понятной обстановке.

Мастерица также создавала необычные куклы для музейного проекта Ті, що нас захищають — выставки, посвященной украинским военным в Черкасском краеведческом музее.

Она сразу решила посвятить одну из своих работ капитану-капеллану — священнику, другу их семьи, который служит рядом с бойцами, но не берет в руки оружие.

— Капелланы — это настоящий феномен этой войны. Их никто не заставляет идти на фронт, — говорит Татьяна.

Работа над этой куклой длилась почти три месяца. Ее одежду мастерица вышивала вручную прямо в больничной палате, пока её сыну делали операцию.

Женщина также создала мотанку, посвященную Олене Пчилке

Есть ещё одна знаковая работа — мотанка Олены Пчилки. Она была создана для выставки о семье Косачей.

— Я выросла на произведениях Леси Украинки, но именно любовь к ее матери — Олене Пчилке — передала мне мама. Это была сильная женщина, воспитательница патриотов, собирательница этнографии, — вспоминает мастерица.

Кукла сейчас экспонируется в музее в Колодяжном.

Ее мотанка спасла жизнь. Историй вокруг мотанок десятки. Есть среди них такие, что меняют дыхание. Один её друг воюет с мотанкой в бронежилете.

Как-то он попал под обстрел, и когда собирал вещи, ему показалось, что он потерял куклу. Он наклонился — и в этот момент пуля пролетела над плечом. Мотанка была на месте. Но именно тот инстинктивный акт, свершившийся вокруг оберега, спас жизнь.

Ее работы побывали в Канаде, Латвии, Великобритании и США. Мэры городов, украинские диаспоры, благотворительные фонды, аукционы, концертные туры — мотанки стали частью мирового украинского сопротивления. На май 2025 года ей удалось собрать более 700 тысяч гривен на поддержку армии.

— Каждая мотанка — это молитва, собранная в нитки. И каждая должна попасть туда, где она нужна больше всего, — говорит она.

Это не первая подобная инициатива, где традиционное украинское искусство превращается в инструмент помощи. Мотанки, сделанные вручную Яной Дерезой, также неоднократно становились лотами на благотворительных аукционах как в Украине, так и за рубежом.

