Історії Розповіді
Ексклюзив

Це молитва, зібрана у нитки…Як мотанка стала частиною спротиву — слова майстрині

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Серпня 2025, 18:00
Це молитва, зібрана у нитки…Як мотанка стала частиною спротиву — слова майстрині
Тетяна Чеховської-Косцова

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь