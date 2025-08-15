Це молитва, зібрана у нитки…Як мотанка стала частиною спротиву — слова майстрині

Тетяна Чеховської-Косцова Вони народжуються з клаптиків тканини, але несуть у собі цілий всесвіт: біль, любов, памʼять і віру. Мотанки, які створює майстриня з Києва, стали не просто ляльками — вони перетворилися на символ надії, обереги для захисників і голос нашої країни на світових аукціонах.Її ляльки побували в Канаді, США, Великій Британії та Латвії. Їх купують на благодійних аукціонах, передають у музеї, дарують військовим. Але головне — вони рятують життя. Бо кожна мотанка — це не просто нитки та тканина, а жива молитва, скручена руками майстрині. Тетяна Чеховської-Косцова розповіла про те, як ляльки-мотанки підтримують тих, хто на передовій, і тих, хто чекає вдома.Тетяна віддала першу ляльку бійцям ТрО До повномасштабної війни мотанки були для неї простим, але теплим хобі. Вона створювала їх як подарунки друзям, віддавала у музеї, вкладала в них душу, але не думала, що ці ляльки стануть частиною великого волонтерського проекту. Після 24 лютого все змінилося. У перші тижні війни майстриня долучилася до київського волонтерського штабу — возила гарячі обіди на блокпости, допомагала з ліками та продуктами, підтримувала армію чим могла. Одного разу вона залишила мотанку на блокпості — як маленький оберіг. І була здивована, коли бійці з усмішкою почали вдавати, що образилися, бо не кожному дісталося. Тоді вона відчула: ці ляльки — більше, ніж просто сувеніри. Фото: Тетяна Чеховська-Косцова Тоді я зробила ще три — для військових на інших блокпостах. І з кожною наступною мотанкою зростало відчуття, що це не просто лялька, а щось більше, — каже майстриня. Люди просили ще. І в той момент керівниця волонтерського штабу звернулася до неї зі словами, що вона має робити ляльки на підтримку військовим. Відтоді мотанок стало не десятки — сотні. Підтримка звичайних людей У перші півтора року весь процес був суто на її плечах — і морально, і матеріально. Усі витрати на тканини, нитки, наповнювачі вона покривала сама. — Я намагаюся записувати всіх, хто мені щось приносить. Намагаюся подякувати. Бо без них не було б таких обсягів, — каже Тетяна. Зізнається, що тоді сімейному бюджету було важко — іноді на матеріали йшло кілька тисяч гривень на місяць. — І от коли хтось почав питати, який відсоток я беру собі — чесно, мені навіть було боляче це чути. Я жодного відсотка ніколи не брала, — каже вона. Та саме тоді, коли сили вже підходили до межі, люди почали допомагати. Приносили тканини, стрічки, залишки з ательє, навіть старовинні хустки. Фото: Тетяна Чеховська-Косцова Першим став отець Сергій — капелан і священник з їхньої церкви. Він віддав майстрині коробку з хустками, які колись належали бабусям із громади. Це була допомога не лише руками, а й серцем. З хустинок, що несли в собі тепло людських рук, Тетяна зробила перші мотанки для тероборонців. А коли в старому бомбосховищі знайшли сумки для протигазів, навіть їхня тканина перетворилася на обереги. Бо кожна лялька — це частинка історії спротиву. Майстриня продовжувала свою діяльність за кордоном Після того як бойові дії біля Києва припинилися, то жінка тимчасово виїхала з дітьми до Великої Британії. Там долучилася до української волонтерської спільноти. Місцева діаспора приносила їй тканини, і вона проводила майстер-класи: всі кошти від донатів йшли на закупівлю турнікетів і гуманітарної допомоги для України. Фото: Тетяна Чеховська-Косцова Одна з найбільш пам’ятних історій пов’язана з Днем української культури у британському місті Брайтон. Тоді місцева українська громада представляла національний одяг, віночки, вишиванки — і серед усього цього була й лялька Тетяни. Мер Брайтона, який завітав на захід, не залишився байдужим: він придбав мотанку особисто, тим самим підтримавши збір коштів для України. З часом зʼявилися й замовлення — як від українців, так і від британців. Хтось хотів мати у себе оберіг, хтось — символ українського спротиву. Всі отримані кошти жінка донатила, а матеріали часто купувала власним коштом. Це кругообіг мотанок у природі. Люди приносять тканини — я роблю ляльки — вони стають лотами на аукціонах — з них виходить донат — з грошей купується щось для фронту — і це рятує чиєсь життя, — пояснює вона. Сьогодні, коли йдеться про індивідуальні замовлення, Тетяна не бере грошей для себе. Натомість пропонує задонатити на один із нагальних зборів, які проводять її друзі-волонтери. Іноді люди самі обирають, куди направити кошти. Буває, що вона підказує, кому потрібна підтримка просто зараз. Мені скидають скрін, що задонатили — я віддаю мотанку. Все просто! — говорить майстриня. Для Тетяни ляльки — це антидепресант Для неї ці ляльки — не просто рукоділля. Це антидепресант, духовна практика і водночас — голос. Голос, який заговорив тоді, коли вона сама перестала писати. Після початку війни вірші більше не йшли з-під пера — ніби слова зникли, залишивши лише тишу. Фото: Тетяна Чеховська-Косцова — Я ніби стала кострубатою в мові. Але могла говорити руками. Мотанки — це моя мова, — каже жінка. Запах Криму можна відчути у її ляльках Особливе місце в її серці займає Крим, а саме місто Артек. Там вона вчилася, і досі згадує запах лаванди, що квітла поблизу селища Червоний Камінь. Фото: Тетяна Чеховська-Косцова Цей аромат став лейтмотивом багатьох її мотанок. Вона завжди додає до них лаванду — як пам’ять про мирне літо, про Крим, де колись жила. Майстер-клас для родин військовополонених Окрему сторінку у своїй волонтерській роботі Тетяна присвятила родинам військовополонених. — Я довго думала, що саме ми будемо мотати. Хотілося, щоб це був не просто час разом. Я за другою освітою психолог і добре розумію, яку силу має арттерапія, — каже жінка. Фото: Тетяна Чеховська-Косцова Тоді вона вирішила: це буде ангел. Лаконічна фігурка з кількох клаптиків тканини й ниток — на перший погляд, проста. Але в цьому образі — те, що не видно очима: молитва, захист і любов. Майстер-клас став не лише творчим, а й терапевтичним. Родини дякували за відчуття єдності, за спокій у процесі мотання, і за можливість хоча б на годину відчути себе в безпечному, зрозумілому середовищі. Читати на тему Ляльки-мотанки на бронежилетах — що нагадує воїнам про мирне життя Над капелюшками соняхів в полях під Куп’янськом спалахує вогонь реактивної артилерії. А поки бійці працюють, про старе життя їм нагадують дитячі подарунки — ляльки-мотанки та янголятка. Її незвичайні ляльки стали частиною музейного проекту Ті, що нас захищають — виставки, присвяченої українським військовим, що відкрилась у Черкаському краєзнавчому музеї. Фото: Тетяна Чеховська-Косцова Вона одразу вирішила присвятити свою роботу капелану — священнику, другу їхньої родини, який служить поруч із бійцями, але не бере до рук зброї. — Капелани — це справжній феномен цієї війни. Їх ніхто не змушує йти на фронт, — каже Тетяна. На створення ляльки знадобилося майже три місяці. Вишивала її вручну, і серед цих днів був момент, коли вона сиділа у лікарняній палаті під час операції сина. Фото: Тетяна Чеховська-Косцова Жінка також вишила мотанку, яку присвятила Олені Пчілці Є й інша знакова лялька — мотанка Олени Пчілки. Її вона створила для виставки, присвяченої родині Косачів. — Я виросла на текстах Лесі Українки, але саме любов до її матері — Олени Пчілки — передала мені мама. Це була сильна жінка, вихователька патріотів, збирачка етнографії, — згадує майстриня. Лялька нині експонується в музеї в Колодяжному. Фото: Тетяна Чеховська-Косцова Її мотанка врятувала життя Історій навколо мотанок — десятки. Слухаючи деякі з них, затамовуєш подих. Один із товаришів майстрині досі воює з мотанкою в бронежилеті. Якось він потрапив під обстріл, і коли збирав речі, йому здалося, що загубив ляльку. Він нахилився — і в цей момент куля пролетіла над плечем. Мотанка була на місці. Але саме той рух, спровокований думкою про оберіг, врятував життя. Фото: Тетяна Чеховська-Косцова Роботи Тетяни побували в Канаді, Латвії, Великій Британії, США. Мери міст, українські діаспори, благодійні фонди, аукціони, концертні тури — мотанки стали частиною світового українського спротиву. Станом на травень 2025 року майстрині вдалося зібрати понад 700 тисяч гривень на підтримку армії. Кожна мотанка — це молитва, зібрана в нитки. І кожна має потрапити туди, де вона потрібна найбільше, — каже вона. Це не перша подібна ініціатива, коли традиційне українське мистецтво перетворюється на інструмент допомоги. Мотанки, зроблені вручну Яною Дерезою, також неодноразово ставали лотами на благодійних аукціонах як в Україні, так і за кордоном. Більше відео? 