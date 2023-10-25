Таких операций за год — 20 в мире! В Украине провели историческую пересадку комплекса сердце-легкие

И даже в сложные времена есть и что-то хорошее, животворное и обнадеживающее на счастливое будущее. В Украине впервые провели операцию по комплексной трансплантологии легких и сердца.

Кто провел операцию, кому и как она прошла, рассказала директор по развитию Первого медобъединения Львова Ирина Заславец. В телемарафоне Єдині новини она поделилась с Яной Брензей об уникальной операции по одновременной пересадке сердца и легких.

Всего в мире операций такого уровня сложности за год проводится около 20.

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Трансплантация легких и сердца: операция

Первая в Украине операция по одновременной пересадке сердца и легких прошла во Львове командой врачей, которые только за день до операции вернулись из учений в США.

— Это высший пилотаж, ведь в мире за год таких операций проводят всего 20-25, — говорит Ирина Заславец. — Раньше украинцы на эту операцию ездили в Индию, только у нескольких граждан такая операция была.

Женщина, которой пересадили сердце и легкие, — 38-летняя киевлянка, родившаяся с больным сердцем. За время жизни больное сердце вывело из строя и лёгкие.

Известно, что женщина уже ездила на операцию в Индию, где после девяти месяцев ожидания вернулась домой ни с чем. И теперь в родной Украине она получила шанс на качественную жизнь.

Операция прошла успешно, и сейчас пересаженные органы работают. Женщине предстоит длительное время восстановления.

По словам директора по развитию Первого медобъединения Львова, в Украине в такой пересадке комплекса сердца и легких нуждаются несколько десятков человек. Среди них есть и несовершеннолетние украинцы.

Как правило, такая операция необходима тем, кто сначала нуждался в пересадке только сердца, но если операция не была проведена вовремя, то легкие также страдали.

Известно, что донором стал попавший в ДТП 18-летний парень. Именно решение родственников спасло жизнь ещё нескольким пациентам, один из которых — ребенок.

Провели историческую трансплантацию команда врачей из Львова и Института сердца. Среди них был известный украинский врач-кардиохирург и директор Института сердца Борис Тодуров.

— Мечты сбываются! Первая трансплантация комплекса сердце-легкие в Украине сделана! Пациентка стабильна. Благодарю всех, кто принял участие в этой нелегкой операции. Сотрудничество с нашими львовскими коллегами дает отличные результаты, — написал Тодуров в своем Facebook.

Год назад во время блекаутов Борис Тодуров совместно с коллегами провел сложную операцию на сердце ребенку. Чем тогда все кончилось, читай в материале.

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