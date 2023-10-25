Таких операцій на рік — 20 у світі! В Україні провели історичну пересадку комплексу серце-легені

І навіть у складні часи існує й щось хороше, життєдайне та обнадійливе на щасливе майбутнє. В Україні вперше провели операцію на комплексне транспортування легень та серця.
Хто провів операцію, кому та як вона минула, розповіла Директорка з розвитку Першого медоб’єднання Львова Ірина Заславець. У телемарафоні Єдині новини вона поділилася з Яною Брензей про унікальну операцію з одночасної пересадки серця та легенів.
Загалом у світі операцій такого рівня складності за рік проводиться близько 20.
Перша в Україні операція з одночасної пересадки серця та легень пройшла у Львові командою лікарів, що лише за день до операції повернулися з навчань у США.
— Це вищий пілотаж, адже у світі за рік таких операцій проводять всього 20-25, — каже Ірина Заславець. — Раніше українці на цю операцію їздили до Індії, тільки у кількох наших громадян така операція була.
Жінка, якій пересадили серце та легені — 38-річна киянка, яка народилася із хворим серцем. За час життя хворе серце вивело з ладу й легені.
Жінка, якій пересадили серце та легені — 38-річна киянка, яка народилася із хворим серцем. За час життя хворе серце вивело з ладу й легені.
Відомо, що раніше жінка вже їздила на операцію до Індії, де після девʼяти місяців очікування повернулася додому ні з чим. Та тепер у рідній Україні вона отримала шанс на якісне життя.
Операція минула успішно і зараз пересаджені органи працюють. Жінку чекає тривалий час відновлення.
За словами директорки з розвитку Першого медоб’єднання Львова, в Україні такої пересадки комплексу серця та легень потребує кілька десятків людей. Серед них є й неповнолітні українці.
Як правило, така операція необхідна тим, хто спочатку потребував пересадки лише серця, але якщо операція не була проведена вчасно, то легені також страждали.
Як правило, така операція необхідна тим, хто спочатку потребував пересадки лише серця, але якщо операція не була проведена вчасно, то легені також страждали.
Відомо, що донором став 18-річний хлопець, який потрапив у ДТП. Саме рішення родичів врятувало життя ще кільком пацієнтам, один з яких — дитина.
Провели історичну трансплантацію команда лікарів зі Львова та інституту серця. Серед них був й відомий український лікар-кардіохірург та директор Інституту серця Борис Тодуров.
— Мрії збуваються! Першу трансплантацію комплексу серце-легені в Україні зроблено! Пацієнтка стабільна. Дякую всім, хто взяв участь у цій нелегкій операції. Співпраця із нашими львівськими колегами дає чудові результати, — написав Тодуров у своєму Facebook.
Рік тому, під час блекаутів Борис Тодуров спільно з колегами провів складну операцію на серці дитині. Чим тоді все закінчилося, читай у матеріалі.
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