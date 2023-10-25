Таких операцій на рік — 20 у світі! В Україні провели історичну пересадку комплексу серце-легені

І навіть у складні часи існує й щось хороше, життєдайне та обнадійливе на щасливе майбутнє. В Україні вперше провели операцію на комплексне транспортування легень та серця.

Хто провів операцію, кому та як вона минула, розповіла Директорка з розвитку Першого медоб’єднання Львова Ірина Заславець. У телемарафоні Єдині новини вона поділилася з Яною Брензей про унікальну операцію з одночасної пересадки серця та легенів.

Загалом у світі операцій такого рівня складності за рік проводиться близько 20.

Зараз також дивляться

Трансплантація легень і серця: операція

Перша в Україні операція з одночасної пересадки серця та легень пройшла у Львові командою лікарів, що лише за день до операції повернулися з навчань у США.

— Це вищий пілотаж, адже у світі за рік таких операцій проводять всього 20-25, — каже Ірина Заславець. — Раніше українці на цю операцію їздили до Індії, тільки у кількох наших громадян така операція була.

Жінка, якій пересадили серце та легені — 38-річна киянка, яка народилася із хворим серцем. За час життя хворе серце вивело з ладу й легені.

Відомо, що раніше жінка вже їздила на операцію до Індії, де після девʼяти місяців очікування повернулася додому ні з чим. Та тепер у рідній Україні вона отримала шанс на якісне життя.

Операція минула успішно і зараз пересаджені органи працюють. Жінку чекає тривалий час відновлення.

За словами директорки з розвитку Першого медоб’єднання Львова, в Україні такої пересадки комплексу серця та легень потребує кілька десятків людей. Серед них є й неповнолітні українці.

Як правило, така операція необхідна тим, хто спочатку потребував пересадки лише серця, але якщо операція не була проведена вчасно, то легені також страждали.

Відомо, що донором став 18-річний хлопець, який потрапив у ДТП. Саме рішення родичів врятувало життя ще кільком пацієнтам, один з яких — дитина.