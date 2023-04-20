“Это страшнее, чем громкие обстрелы”: боевой медик Зозуля о работе на “нуле” и любви в окопах

Женщины на войне — не редкость, а обыденность Украины. Наши защитницы ушли из мирных профессий защищать Украину и становятся примером для подражания многим.

Военная Юлия с позывным Зозуля — одна из наших защитниц, которая в мирной жизни не была причастна к военной службе. Юля была медсестрой, а также визажистом и бровистом.

Теперь Зозуля работает на нуле боевым медиком взвода. На ее ответственности — медицинская помощь и эвакуация военных с поля боя.

Зозуля на войне

— В этой тишине от каждого шороха сердце билось так, будто сейчас выскочит из груди, — говорит военная о своем первом боевом опыте.

О своей жизни до и после начала полномасштабного вторжения Зозуля рассказала Землячкам, а мы распространяем эту историю дальше.

До войны девушка работала медсестрой в частной больнице. Было и хобби для души: работала визажистом и лами мейкером, увлекалась фото и просто хотела быть полезной.

Именно это желание и завело девушку сначала в местную школу в Кропивницком, где она плела маскировочные сетки, а затем — на фронт.

Когда-то я говорила себе: “Если брат пойдет на войну, то и я за ним”. Уже в марте я вступила в ряды ВСУ. Мне было необычно жить и работать с мужчинами, по уставу и правилам.

Особенно неудобной для Юлии стала военная форма, правильного размера которой просто не было.

— На “нуле” бывает страшно, особенно когда неизвестная местность и темно. Когда совсем рядом прилетает, ты молишься, чтобы выжить, — признается Зозуля.

О своем быту говорит: спали на кроватях в заброшенных домах, или на матрацах в проплесневевших комнатах. Иногда везло, когда душ был на улице. Но если очень холодно, пользовались мисками и нагретой водой.

История с фронта

Зозуля вспоминает свое первое ночное дежурство недалеко от позиций противника. Говорит: тогда должны были сидеть тихо и слушать каждый шорох, чтобы не пропустить врага.

— Этот момент запомнился больше, чем громкие обстрелы. Тишина всегда страшнее, потому что не знаешь, чего ждать дальше, — говорит Зозуля.

Вообще с началом войны многое изменилось, произошла так называемая переоценка ценностей. Когда были первые погибшие… все тело дрожало, нет слов для этого.

На службе Зозуля обрела свою любовь. Командир ее взвода сделал Юле предложение после четырех месяцев знакомства.

Сейчас Зозуля мечтает о победе. Говорит: украинцы точно выстоят в этой борьбе.

— Сразу после победы приеду к маме и родным, встречусь с друзьями. А тогда уже свадьбу и медовый месяц отгуляем, — делится девушка.

Где бы наши военные ни были, в Украине они — дома. Так говорила другая наша героиня с позывным Хулиганка, которая взяла в руки оружие и пошла защищать родную землю.

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