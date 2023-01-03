“Впервые война и геноцид не имеют идеологического обоснования”: писатель и военный Иван Лукавый

Современная война собрала на фронте отважных, идейных и мотивированных людей. Среди них оказался и Иван Лукавый, который еще за два года до полномасштабной войны предчувствовал ее.

О войне, службе и идеологической подготовке противников Лукавый рассказал в интервью изданию Ватра.

— Я был уверен, что россияне сконцентрируются на захвате юго-востока Украины. Но когда 24 февраля они пошли со всех сторон чуть ли не маршевыми колоннами, я понял, с каким тупым и самоуверенным врагом мы имеем дело, — говорит Иван.

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Без подготовки и военного слаживания

Иван Лукавый рассказывает, что всегда любил оружие и имел его дома. Но к войне не готовился — как и многие, он пошел добровольцем без военного согласия.

— Почему? Просто потому, что на это не хватало времени. Но я знал, что будет как в 2014: через три дня все научатся тому, что необходимо для бойцов.

Главное было — выжить, — отмечает боец.

По такому принципу украинское войско создавалось всегда — от козаков до УПА, где группа неравнодушных людей становилась армией.

— Так что, если у тебя есть зов к войне, то иди и никого не слушай. Иначе будешь жалеть всю жизнь над утраченным моментом. Верь в себя и слушай свое сердце!

Иван мечтает не только о победе: признается, что хочет, чтобы его потомки пили чистую воду, дышали чистым воздухом и жили в свободной стране.

Я не знаю, насколько моя страна будет богата, но хочу, чтобы она была свободной. Потому что воля — это наша главная национальная идея.

В гражданской жизни военный руководит отделом развития в международной торговой компании. Еще он автор серии книг Пломінь. Как и в книгах, мужчина говорит, что самое главное в людях — искренность. Потому что именно эта черта позволяет человеку жить так, как он сам хочет.

— Сейчас украинцы искренне объединены, потому что у нас есть общий материальный враг. Но скоро война закончится, противник будет повержен, украинцам не стоит терять эту сплоченность. Если мы потеряем это, то об изменениях к лучшему можно забыть.

Самое интересное начнется после победы. Потому что все разворачивается по законам жанра, где добро побеждает зло, — заключил Иван Лукавый.

И история пишется уже сейчас, во время войны, оккупационного сопротивления и тыловой помощи. О рыбаке, который во время оккупации партизанил в Херсоне, мы писали в нашем другом материале.

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