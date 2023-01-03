Рассказы

“Впервые война и геноцид не имеют идеологического обоснования”: писатель и военный Иван Лукавый

Виктория Мельник, редактор сайта 03 января 2023, 23:00
Иван Лукавый
Фото: Facebook

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