“Впервые война и геноцид не имеют идеологического обоснования”: писатель и военный Иван Лукавый

Современная война собрала на фронте отважных, идейных и мотивированных людей. Среди них оказался и Иван Лукавый, который еще за два года до полномасштабной войны предчувствовал ее.
О войне, службе и идеологической подготовке противников Лукавый рассказал в интервью изданию Ватра.
— Я был уверен, что россияне сконцентрируются на захвате юго-востока Украины. Но когда 24 февраля они пошли со всех сторон чуть ли не маршевыми колоннами, я понял, с каким тупым и самоуверенным врагом мы имеем дело, — говорит Иван.
Впервые война и геноцид не имеют идеологического обоснования.
Впервые война и геноцид не имеют идеологического обоснования.
Иван Лукавый рассказывает, что всегда любил оружие и имел его дома. Но к войне не готовился — как и многие, он пошел добровольцем без военного согласия.
— Почему? Просто потому, что на это не хватало времени. Но я знал, что будет как в 2014: через три дня все научатся тому, что необходимо для бойцов.
Главное было — выжить, — отмечает боец.
Главное было — выжить, — отмечает боец.
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По такому принципу украинское войско создавалось всегда — от козаков до УПА, где группа неравнодушных людей становилась армией.
— Так что, если у тебя есть зов к войне, то иди и никого не слушай. Иначе будешь жалеть всю жизнь над утраченным моментом. Верь в себя и слушай свое сердце!
Иван мечтает не только о победе: признается, что хочет, чтобы его потомки пили чистую воду, дышали чистым воздухом и жили в свободной стране.
Я не знаю, насколько моя страна будет богата, но хочу, чтобы она была свободной. Потому что воля — это наша главная национальная идея.
Я не знаю, насколько моя страна будет богата, но хочу, чтобы она была свободной. Потому что воля — это наша главная национальная идея.
В гражданской жизни военный руководит отделом развития в международной торговой компании. Еще он автор серии книг Пломінь. Как и в книгах, мужчина говорит, что самое главное в людях — искренность. Потому что именно эта черта позволяет человеку жить так, как он сам хочет.
— Сейчас украинцы искренне объединены, потому что у нас есть общий материальный враг. Но скоро война закончится, противник будет повержен, украинцам не стоит терять эту сплоченность. Если мы потеряем это, то об изменениях к лучшему можно забыть.
Самое интересное начнется после победы. Потому что все разворачивается по законам жанра, где добро побеждает зло, — заключил Иван Лукавый.
Самое интересное начнется после победы. Потому что все разворачивается по законам жанра, где добро побеждает зло, — заключил Иван Лукавый.
И история пишется уже сейчас, во время войны, оккупационного сопротивления и тыловой помощи. О рыбаке, который во время оккупации партизанил в Херсоне, мы писали в нашем другом материале.
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