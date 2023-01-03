Розповіді

“Вперше війна та геноцид не мають ідеологічного обґрунтування”: письменник та військовий Іван Лукавий

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Січня 2023, 23:00
Іван Лукавий
Фото: Facebook

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