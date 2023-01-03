“Вперше війна та геноцид не мають ідеологічного обґрунтування”: письменник та військовий Іван Лукавий

Сучасна війна зібрала на фронті відважних, ідейних та вмотивованих людей. Серед них опинився й Іван Лукавий, який ще за два роки до повномасштабної війни передчував її.

Про війну, службу та ідеологічну підготовку противників Лукавий розповів в інтерв’ю виданню Ватра.

— Я був упевнений, що росіяни сконцентруються на загарбанні південного сходу України. Та коли 24 лютого вони пішли з усіх боків ледь не маршовими колонами, то я зрозумів, з яким тупим та самовпевненим ворогом ми маємо справу, — каже Іван.

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Без підготовки та військового злагодження

Іван Лукавий розповідає, що завжди любив зброю і мав її удома. Та до війни не готувався — як і багато хто, він пішов добровольцем без військового злагодження.

— Чому? Просто тому, що на це не вистачало часу. Але я знав, що буде як у 2014: за три дні всі навчаться того, що необхідне для бійців.

Головне було — вижити, — зазначає боєць.

За таким принципом українське військо створювалася завжди — від козаків до УПА, — де групка небайдужих людей ставала армією.

— Тож якщо ти маєш поклик до війни, то йди та нікого не слухай. Інакше будеш шкодувати все життя над втраченим моментом. Вір у себе та слухай своє серце!

Іван мріє не лише про перемогу: зізнається, що хоче, щоб його нащадки пили чисту воду, дихали чистим повітрям та жили у вільній країні.

Я не знаю, наскільки моя країна буде багатою, але хочу, щоб вона була вільною. Бо воля — це наша головна національна ідея.

У цивільному житті військовий керує відділом розвитку в міжнародній торгові компанії. Ще він автор серії книг Пломінь. Як і в книгах, чоловік каже, що найголовніше у людях — щирість. Бо саме завдяки цій рисі людина може жити так, як вона сама хоче.

— Зараз українці щиро об’єднані, бо в нас є спільний матеріальний ворог. Але скоро війна закінчиться, противник буде переможений, українцям не варто втрачати цієї згуртованості. Якщо ми втратимо це, то про зміни на краще можна забути.

Найцікавіше почнеться після перемоги. Бо все розгортається за законами жанру, де добро перемагає зло, — висновує Іван Лукавий.

Та історія твориться уже зараз, під час війни, окупаційного опору та тилової допомоги. Про рибалку, який під час окупації партизанив у Херсоні, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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