Сейчас для меня гордость — это мои собратья, которых я должен снимать: история военкора Антона Шевелева

Настоящее счастье, когда любимое занятие доставляет тебе не только удовольствие, но и деньги. Но гораздо глубже осознаешь свое предназначение, когда дело становится важным для целого народа.

Полномасштабное вторжение изменило жизнь каждого из нас. Большинство сорвалось с теплых постелей от первых взрывов. Но были и те, кто встретил войну вдали от родного дома.

Антон Шевелев узнал о начале широкого вторжения во время восхождения на Килиманджаро. Путешествие отменил и на полпути вернулся в Украину. Вся его жизнь была связана с фотографией, поэтому уже через несколько месяцев он ездил на фронт как фотокорреспондент. Ещё через год — добровольно стал военным корреспондентом от Минобороны.

Сейчас также смотрят

О жизни и планах, целях и навыках на войне, он рассказал журналистке УП.Жизнь Виктории Андреевой.

Война застала на Килиманджаро

О своей жизни до начала масштабной войны Антон припоминает, будто это воспоминания из другой жизни. Своим призванием считал не только фотографию, но и путешествия: в 2013 году он открыл собственную турфирму, которая организовывала поездки в неизведанные страны и острова.

Среди достижений Антона и его фирмы — они первыми начали делать туры на остров Сакотра, где более десяти лет не было туристов.

С работой он исколесил более 80 стран по всему миру, а также фотографировал природу для National Geographic.

Признается, что самому интересно вспоминать все, что он видел и пережил до того, как началась полномасштабная война в Украине. Теперь в его жизни произошло немало изменений.

— Меня война застала в Танзании во время восхождения на Килиманджаро — на самую высокую вершину Африки. Это было мое 13 восхождение на неё, но я его не завершил. Друзья позвонили мне в пять утра и сказали: “Антон, война!”, — вспоминает мужчина.

Он собрал вещи за час и поехал домой с ещё двумя парнями из группы. Остальные туристы продолжили восхождение с другими гидами.

Переломный момент и путь к работе военным корреспондентом

Домой они добрались через четыре дня, ведь прямого рейса не было. Когда оказались в Украине, им сказали: мест уже нет, и автоматов для них не осталось. Военкомат записал данные мужчин и отпустил домой.

Чтобы не сидеть сложа руки, Антон пошел к своему куму, который во Львове арендовал большой склад. Это помещение в первые дни вторжения стало крупным гуманитарным штабом Центра волонтерской защиты, поэтому мужчина остался там работать: делал фото и публиковал их в сети.

Тогда же Антон Шевелев перешел на украинский в общении.

— В Днепре украинский язык я слышал очень редко. Помню, впервые когда приехал во Львов — испытал культурный шок от того, как много здесь на нем говорят. Хотя после начала вторжения в 2014 году стал уже сознательно относиться к языку, потому что он важен, — отмечает он.

В первый месяц (полномасштабного вторжения — ред.) я понял, что мне не комфортно оставаться русскоязычным. Я в конце концов дорос до этого.

Со временем к Антону стали обращаться медиа, с которыми он ранее уже сотрудничал: предлагали поехать на фронт как военный корреспондент и фотографировать для редакций.

Сейчас для меня гордость — это мои собратья, которых я должен снимать: история военкора Антона Шевелева / 3 Фотографии

Поскольку с годов начала российской агрессии против Украины у Антона было немало знакомых среди военных, организовывать такие выезды не было сложно.

Однако со временем получать соответствующие разрешения от Минобороны становилось все труднее, на согласование маршрутов уходили не часы, а недели. В конце концов, весной 2023 года Антон получил приглашение на собеседование в Министерство обороны.

Условие было одно: вступить в ряды ВСУ. Это был тот самый момент, когда нужно было принимать решение. И я сделал это без колебаний, — говорит Антон.

Это несмотря на то, что из-за травмы бедра и плохого зрения он был снят с учета.

Теперь у Антона частые боевые выезды. Однако вместо стрелкового оружия в его руках — фотоаппарат. Его главная задача здесь — передать реальность через объектив.

— Я выполняю задание фотодокументалиста. Поэтому мне нужно максимально дистанцироваться от эмоций и показывать все так, как оно есть, — рассказывает Антон Шевелев и добавляет: эмоции догоняют его уже потом, когда он находится в более безопасном месте.

Раньше, снимая страну, я чувствовал гордость за фотографии пейзажей или портретов животных дикой природы. А сейчас для меня гордость — это мои собратья, которых я должен снимать.

Фото для Антона до сих пор является любимым делом, однако изменилось отношение к самому процессу. Мужчина говорит: теперь фото не результат его работы, а скорее результат работы других — тех, кого он фотографирует.

Мужчина также добавляет, что на войне помогают и туристические навыки: ведь ему комфортно в любую погоду.

Многие мужчины и женщины покинули мирные профессии, чтобы совместно с другими бороться за украинскую независимость. О военном с позывным Йогурт, который теперь кормит военных ВСУ, можешь узнать из другого нашего материала.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.