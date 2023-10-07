Рассказы

Сейчас для меня гордость — это мои собратья, которых я должен снимать: история военкора Антона Шевелева

Виктория Мельник, редактор сайта 07 октября 2023, 12:00
Антон Шевелев
Фото: Instagram

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