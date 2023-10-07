Розповіді

Зараз для мене гордість — це мої побратими, яких я маю фільмувати: історія військкору Антона Шевельова

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Жовтня 2023, 12:00
Антон Шевельов
Фото: Instagram

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