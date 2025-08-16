Истории Рассказы

“До полномасштабки я думал иначе”: история чеченца, который воюет за Украину

Виктория Мельник, журналист сайта 16 августа 2025, 18:00
Банкай
Військовий на псевдо Банкай Фото Армия.Inform

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь