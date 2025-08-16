“До полномасштабки я думал иначе”: история чеченца, который воюет за Украину

Россия на протяжении всего своего существования заходила на территорию других стран с войной, убийствами, геноцидом и пропагандой. Не одна страна пострадала от российских солдат, их оружия и агрессии.

Поэтому многие считают современную российско-украинскую войну возможностью отплатить оккупантам за причиненное ранее.

Чеченец по происхождению Банкай прожил много лет в Украине. В 1995 году семья, убегая от первой чеченской войны, переехала сюда. В 1998 году вернулись домой, но через год погибли на войне с Россией.

Банкай снова вернулся в Украину, вместе с тетей. Здесь вырос и занимался бизнесом, имел собственную охранную фирму. И все изменилось с началом полномасштабной войны. О годах на войне и мотивации оставаться здесь, Банкай рассказал Армии.Inform. Мы рассказываем самое интересное дальше.

Клиент звал на Майами

Банкай в области охранных услуг был как рыба в воде. С юности занимался спортом, а молодым людям спортивного телосложения в возрасте 18-19 часто ложится дорога к работе охранником.

Перед началом великой войны у него была компания и более 40 человек в найме. Один клиент из США даже предлагал Банкаю ехать с ним за границу, но тот отказал.

— Клиент попросил обеспечить охрану в момент, когда все начнется и вывезти его за границу. 24 февраля я просыпаюсь в Киеве от взрывов. И тут звонок от клиента: “Время пришло”. Тогда я понял, что он что-то знал.

Сутки ехали к границе в Ужгород. Тогда клиент сказал: “Давайте сейчас мы пересекаем границу вместе, летим в Майами, я вам даю работу и вы работаете на меня?”, — вспоминает мужчина.

Часть коллег тогда так и сделала, а Банкай и еще один человек остались.

А еще признается: до 24 февраля он не был сознательным гражданином. Считал, что война и АТО где-то далеко и не касаются его. Но когда увидел все своими глазами, сомнений не было: идет в армию.

На его опыте остались Изюм, Долгенькое, Марьинка, Угледар, участвовал в Харьковском контрнаступлении. Выполнял задание и в Клищеевке.

Через 10 дней после ранения вернулся в строй

Мужчина добровольцем пошел служить 27 февраля — сначала был в ТрО, в 2023 году присоединился к Азову.

Перевод в Азов он считает своим наиболее правильным решением. Приказ об этом подписал сам Залужный, тогда бывший главком.

— Ключевым было то, что однажды на полигон приехал комбат, пообщался, сел с нами есть… Сразу заметили, что у этого офицера классное поведение — потому и попросились с еще несколькими сознательными военными именно в третий батальон, — рассказывает военный.

В Серебрянском лесничестве получил осколочное ранение. Но уже через 10 дней после этого снова вернулся на фронт. Он говорит, что 85% раненых азовцев даже после травм все равно хотят вернуться на службу.

Я работаю с бойцами с ампутациями, тяжелыми ранениями, группами инвалидности, вернувшимися из плена. Подразделение должно интегрировать как в гражданскую жизнь, так и в военное дело, — говорит мужчина.

Делится: в Силах обороны будут реализовывать первое такое подразделение, но пока работают в режиме тишины.

Там хотят переучить ветеранов к новому делу. Ведь, отмечает Банкай, сейчас фокус смещен на мобилизацию гражданских, но их еще нужно научить военному делу, а на это нужно время.

— Вместе с этим мы не смотрим на ветеранов, которые являются колоссальным ресурсом и имеют большой потенциал, — добавляет представитель 12 бригады специального назначения НГУ Азов Банкай.

Сейчас он активно работает над этой программой, чтобы инициатива группы распространилась на систему корпусов.

Моя амбициозная личная цель: чтобы в течение пяти лет все азовцы с тяжелыми ранениями получили жилье. Я над этим сейчас работаю, — добавляет военнослужащий.

Банкай сам пробыл в армии три года без перерыва. Самым трудным для себя определяет период боев за Клищеевку.

— Но если брать самое тяжелое направление и для бригады, и для меня — Торецкое направление, когда военная часть находится в процессе ротации. Я помню КП бригады в первые два месяца 2024 года — никто почти не спал, штаб работал 24/7, — вспоминает он.

Банкай говорит, что завершенной войну России против Украины можно считать тогда, когда агрессор не сможет напасть повторно.

Это сильная Украина внутри, которая не будет давать россиянам даже пойти войной.

— Все остальное, что будет — либо заморозка конфликта, либо прекращение огня. Но это было уже: посмотрите на чеченские и другие войны, как действовала Россия, — отмечает военный.

В будущем он мечтает о доме в горах, собственной пасеке и бане.

К сожалению, на войне против России умирают многие молодые, полные идеи и жизни людей. Раньше мы рассказывали тебе о французе Капо, погибшем в бою за Украину.

