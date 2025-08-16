Історії Розповіді

“До повномасштабки я був несвідомим”: історія чеченця, який воює за Україну

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Серпня 2025, 18:00
Банкай
Військовий на псевдо Банкай Фото Армія.Inform

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь