“До повномасштабки я був несвідомим”: історія чеченця, який воює за Україну

Росія протягом усього свого існування йшла на територію інших країн з війною, вбивствами, геноцидом та пропагандою. Не одна країна постраждала від російських солдатів, їхньої зброї та агресії.

Тож чимало хто вважає сучасну російсько-українську війну можливістю відплатити окупантам за заподіяне раніше.

Чеченець за походженням Банкай прожив багато років в Україні. У 1995 році родина, тікаючи від першої чеченської війни, переїхали сюди. У 1998 повернулися додому, але за рік загинули на війні з Росією.

Тож Банкай знову повернувся до України, разом з тіткою. Тут виріс і займався бізнесом, мав власну охоронну фірму. Та все змінилося з початком повномасштабної війни. Про роки на війні та мотивацію залишатися тут, Банкай розповів Армії.Inform. Ми переповідаємо найцікавіше далі.

Клієнт кликав на Маямі

Банкай у сфері охоронних послуг був як риба у воді. З юності займався спортом, а молодикам спортивної статури у віці 18-19 часто лягає дорога до роботи охоронцем.

Перед початком великої війни він мав компанію і понад 40 людей у наймі. Один клієнт зі США навіть пропонував Банкаю їхати з ним за кордон, та той відмовив.

— Клієнт попросив забезпечити охорону в момент, коли все почнеться і вивезти його за кордон. 24 лютого. Я прокидаюся в Києві від вибухів. І тут дзвінок від клієнта: “Час настав”. Тоді я зрозумів, що щось він таки знав.

Добу їхали до кордону в Ужгород, на Закарпаття. Тоді клієнт сказав: “Давайте зараз ми перетинаємо кордон разом, летимо в Маямі, я вам даю роботу і ви працюєте на мене?”, — пригадує чоловік.

Частина колег тоді так і зробила, а Банкай та ще один чоловік залишилися.

А ще зізнається: до 24 лютого він не був свідомим громадянином. Важав, що війна та АТО десь далеко і не стосуються його. Але коли побачив все на власні очі, сумнівів не було: піде у військо.

На його досвіді залишилися Ізюм, Довгеньке, Марʼїнка, Вугледар, брав участь у Харківському контрнаступі. Виконував завдання і в Кліщіївці.

За 10 днів після поранення повернувся у стрій

Чоловік добровольцем пішов служити 27 лютого — спочатку був у ТрО, у 2023 долучився до Азову.

Переведення до Азову він вважає своїм найбільш правильним рішенням. Наказ про це підписав сам Залужний, який тоді був головкомом.

— Ключовим було те, що якось на полігон приїхав комбат, поспілкувався, сів із нами їсти… Одразу помітили, що в цього офіцера класна поведінка — тому й попросилися із ще кількома свідомими військовими саме в третій батальйон, — розповідає військовий.

У Серебрянському лісництві отримав осколкове поранення. Та вже за 10 днів після цього знову повернувся на фронт. Він каже, що 85% поранених азовців навіть після травм все одно хочуть повернутися на службу.

Я працюю з бійцями з ампутаціями, важкими пораненнями, групами інвалідності, тими, хто повернувся з полону. Підрозділ має інтегрувати як в цивільне життя, так і в військову справу, — каже чоловік.

Ділиться: в Силах оборони будуть реалізовувати перший такий підрозділ, але поки працюють в режимі тиші.

Там хочуть перенавчати ветеранів до нової справи. Адже, наголошує Банкай, зараз фокус зміщений на мобілізацію цивільних, але їх ще треба навчити військової справи, а на це потрібен час.

— Разом з цим, ми не дивимось на ветеранів, які є колосальним ресурсом та мають великий потенціал, — додає речник 12 бригади спеціального призначення НГУ Азов Банкай.

Зараз він активно працює над цією програмою, аби ініціатива групи поширилася на систему для корпусів.

Моя амбітна особиста мета: щоби протягом пʼяти років всі азовці із важкими пораненнями отримали житло. Я над цим наразі працюю, — додає військовослужбовець.

Банкай сам пробув у війську три роки без перерви. Найважчим для себе визначає період боїв за Кліщіївку.

— Та якщо брати найважчий напрямок і для бригади, і для мене — Торецький напрямок, коли військова частина перебуває в процесі ротації. Я пам’ятаю КП бригади в перші два місяці 2024 року — ніхто майже не спав, штаб працював 24/7, — пригадує він.

Банкай каже, що завершеною війну Росії проти України можна буде вважати тоді, коли агресор не зможе напасти повторно.

Це сильна Україна всередині, яка не буде давати росіянам навіть наміру піти війною.

— Все решта що буде — або замороження конфлікту, або припинення вогню. Але це ж було вже: подивіться на чеченські та інші війни, як діяла Росія, — наголошує військовий.

У майбутньому він мріє про хатину в горах на Франківщині, власну пасіку та лазню.

На жаль, на війні проти Росії помирає багато молодих, повних ідей та життя людей. Раніше ми розповідали тобі про француза Капо, який загинув у бою за Україну.

Фото: Армія.Inform.

