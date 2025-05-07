Несмотря на третий рецидив! Как украинка борется с лейкемией и помогает ВСУ

Когда Орине Чубич было 30, она покупала машину скорой помощи для украинских военных, координировала эвакуацию на границе и готовилась вернуться в Киев из Польши.

Но судьба неожиданно внесла правки: “У вас острая лейкемия. Вы прямо сейчас едете в больницу”, — сказала польский врач. Так началась ее многолетняя борьба. Женщина прошла через три рецидива. Сейчас, по словам медиков, осталось только паллиативное лечение.

Platfor.ma пообщалась с Ориной о пути, который она прошла, борьбе и принятии смерти…

Сейчас занимаюсь выживанием

Арина родом из Энергодара, но сейчас она в Германии из-за болезни. Диагноз острая лейкемия появился в ее жизни неожиданно, во время волонтерства на польской границе. Когда она сдала кровь на общий анализ, то уже через несколько часов оказалась в больнице. С тех пор все изменилось: вместо эвакуаций — химия, вместо планов на жизнь — выживание.

— Я сразу позвонила друзьям и передала все свои пароли. Было впечатление, что уже завтра меня не станет.

Лечение и помощь людям

Несмотря на болезнь, Орина не прекратила волонтерить. Она соучредила фонд Патроны здоровья, который помогает военным и гражданским, получившим ранения. Идея родилась из понимания: немцы чаще помогают тем, кого лично знают. Поэтому фонд объединяет людей, готовых помогать, и тех, кто в этом нуждается.

— Они не просто переводят деньги, а чувствуют связь друг с другом. Некоторые из участников дружат, общаются, встречаются до сих пор, уже вне темы ранений. Меня это очень вдохновляет.

После первых процедур в Польше Орину перевели в Германию. Там сначала применили таргетную терапию, которая сдерживала болезнь полгода. Затем была агрессивная химия, а затем — трансплантация костного мозга. После нее почти год все было стабильно. Но впоследствии рак вернулся в третий раз!

Болезнь постоянно возвращается. Мы попробовали все, но тщетно.

Сейчас ее сдерживают менее токсичной химией, но это — уже не лечение, а попытка выиграть хоть немного времени…

Несмотря на тяжелое положение женщины, врачи неохотно говорили с ней о смерти. В Германии даже существует правило: откровенный разговор только за две недели до прогнозируемой смерти. Но Орина считает, что это — слишком поздно. Она завоевала разговор о паллиативной помощи сама.

— Я пыталась объяснить, что мне тоже трудно, нужна экспертиза, я хочу знать и тому подобное. Поэтому врач пообещала сказать, когда начнется отсчет тех 6 месяцев паллиатива.

Как женщина живет со сложным диагнозом

Орина ведет блог о жизни с неизлечимым диагнозом. Это новая для нее сфера, ведь до болезни она была совсем не публичным человеком. Но блог помогает ей проговаривать страхи и снимать груз ожиданий.

— Когда я приняла смерть, стало легче. С меня снялась ответственность за чужие надежды. Я не должна победить рак, потому что я сильная или хороший человек.

Это не соревнование. Смерть — не поражение, это просто факт.

После пересадки Орина призывает всех к донорству костного мозга. Процедура простая — мазок со щеки, и ты уже в базе потенциальных доноров.

Это нестрашно, и может спасти или продлить чью-то жизнь.

Несмотря на все, Орина живет. В перерывах между химией она пишет, координирует гуманитарные грузы и шутит с друзьями. Она приняла смерть, но не отказалась от жизни.

Иногда даже немного стыдно перед друзьями, которые предложили снять для меня квартиру на последние месяцы. А я все еще здесь. И пока, по прогнозам, протяну дольше.

Главное фото: Platfor.ma

Ранее мы рассказывали, как диагностировать рак на ранних стадиях.

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