Чтобы люди видели, что едет наш автомобиль, и ждали. История художницы, которая разрисовывает эвакуационные машины и поврежденные дома

Украинцам могут поднимать настроение патриотические картинки. Казалось бы, что это мелочь, но если рисунок на эвакуационном автобусе или же пострадавшем от обстрелов доме, это может давать надежду на лучшее.

Так художница Виктория Писоцкая разрисовывает эвакуационные автомобили для волонтеров. Кроме того, в Запорожье она создает рисунки на домах, пострадавших от вражеских обстрелов. Она рассказала свою историю Суспільному.

Главнокомандующий на эвакуационном автобусе

Виктория рассказывает, что на последнем автобусе, разрисованном для эвакуации из прифронтовых зон из Донецкого направления, нарисовала Валерия Залужного. Это была просьба волонтеров.

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Волонтер Олег эвакуировал людей из поселка Серебрянки в Донецкой области, и, проезжая на остановке, он увидел этот рисунок. Тогда начался обстрел. Фото надписи — это все, что он успел сделать, — делится женщина.

Но разрисовывала машину она не одна, ей помогали еще три девушки-художницы. Вместе они рисовали пиксели, Залужного, разные надписи, украинские рисунки, сердце и т.д. Виктория отмечает, что хотела, чтобы люди видели, что едет наш (украинский — ред.) автомобиль и ждали.

Рисунки на поврежденных домах

Художница разрисовывает не только машины, но и поврежденные от вражеских обстрелов дома. На разбитых окнах, закрытых OSB досками, создает рисунки для прохожих.

— На первой Укрпочте мы рисовали логотипы почты в виде несущих посылочки шариков и патриотические рисунки. На другой у нас были стихи.

Там многие приходят и каждый для себя что-то отмечает. Для кого-то это будет приятное утро, день, вечер. Что-то прочитал и пошел дальше, — делится она.

Художница рассказывает, что первый свой рисунок сделала в военном госпитале. Ей хотелось что-нибудь приятное сделать для военных.

Кроме того, Виктория разрисовывает остатки российских снарядов и участвует в благотворительных аукционах. На одном из них удалось собрать 52 тыс. грн на нужды военных. Женщина убеждена, что сейчас каждый может чем-то помогать.

Виктория не одна, кто разрисовывает обломки вражеских ракет. Ранее мы рассказывали историю художника Вадима Миткова, который рисует на обломках мин и помогает армии.

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