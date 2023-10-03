Щоб люди бачили, що їде наша автівка, і чекали. Історія художниці, яка розмальовує евакуаційні машини та пошкоджені будинки

Українцям можуть підіймати настрій патріотичні малюнки. Здавалося б, що це дрібниця, але якщо малюнок на евакуаційному автобусі або ж будинку, що постраждав від обстрілів, це може давати надію на краще.

Так художниця Вікторія Пісоцька розмальовує евакуаційні автівки для волонтерів. Крім цього, у Запоріжжі вона створює малюнки на будинках, що постраждали від ворожих обстрілів. Вона розповіла свою історію для Суспільного.

Головнокомандувач на евакуаційному автобусі

Вікторія розповідає, що на останньому автобусі, який розмалювала для евакуації з прифронтових зон з Донецького напрямку, намалювала Валерія Залужного. Це було прохання волонтерів.

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Волонтер Олег евакуював людей з селища Серебрянки на Донеччині, і, проїжджаючи на зупинці, він побачив цей малюнок. Тоді почався обстріл. Фото напису — це все, що він встиг зробити, — ділиться жінка.

Утім, розмальовувала автівку вона не самотужки, їй допомагали ще три дівчини-художниці. Разом вони малювали пікселі, Залужного, різні написи, українські малюнки, серце тощо. Вікторія зазначає, що хотіла, щоб люди бачили, що їде наша (українська – ред.) автівка та чекали.

Малюнки на пошкоджених будинках

Художниця розмальовує не лише автівки, а пошкоджені від ворожих обстрілів будинки. На розбитих вікнах, що закриті OSB–дошками, створює малюнки для перехожих.

— На першій Укрпошті ми малювали логотипи пошти у вигляді кульок, які несуть посилочки, і патріотичні малюнки. На іншій у нас були вірші.

Там багато людей приходить і кожен для себе щось відмічає. Для когось це буде приємний ранок, день, вечір. Щось прочитав і далі пішов, — ділиться вона.

Художниця розповідає, що перший свій малюнок зробила у військовому госпіталі. Їй хотілося щось приємне зробити для військових.

Крім цього, Вікторія розмальовує залишки російських снарядів та бере участь у благодійних аукціонах. На одному з таких вдалося зібрати 52 тис. грн на потреби військових. Жінка переконана, що зараз кожен може чимось допомагати.

Вікторія не одна, хто розмальовує уламки ворожих ракет. Раніше ми розповідали історію художника Вадима Міткова, який малює на уламках мін та допомагає армії.

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