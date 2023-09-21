Не отводите глаз. Режиссер Ирина Клочко о решении идти на фронт и отношении к гражданским

Украинские женщины наравне с мужчинами идут в ряды ВСУ, чтобы выбить оккупанта из родной земли. Для кого-то начало вторжения стало совсем неожиданным. Кто-то наоборот: готовился и предупреждал родных и близких.

А кое-кто до последнего не верил в такое развитие событий, но подсознательно уже знал, что будет делать в день широкого вторжения. Дешифрователь подразделения разведки Очі Ирина Клочко — не была готова к масштабной войне. Днем ранее она обсуждала события с друзьями и не думала, что уже на следующий день её жизнь круто изменится.

В мирной жизни Ирина — режиссер телевидения, с начала войны была также журналисткой, однако в конце концов — пошла в армию. О своем пути на войне она рассказала Ветеранці, а мы делимся с тобой самым интересным из этой истории.

Сейчас также смотрят

Закрадывались мысли, но я не ожидала, что это произойдет на следующий день

О своей жизни до начала нового этапа российско-украинской войны Ирина рассказывает немного. Работала режиссером на телевидении. Работа часто была стрессовая, так что в будущем навыки преодолевать стресс даже помогли в первые дни войны.

— 24 февраля я была в Киеве. Было страшно. Для меня начало полномасштабной войны стало неожиданным, потому что за день до этого мы с друзьями как раз говорили о том, может ли такое произойти. Очень долго это обсуждали.

Закрадывались мысли, что, скорее всего, война будет, и будет довольно скоро, но я не ожидала, что это произойдет на следующий день.

Я не паниковала. Я ведь режиссер, если я буду паниковать, то все пойдет не так, как надо. Стрессовая ситуация для режиссера телевидения — это нормальное состояние, — добавляет Ирина.

С 24 февраля по сентябрь 2022 женщина работала журналисткой: фиксировала преступления россиян. Вспоминает, как записывал рассказ одного парня, попавшего в плен к оккупантам. Там он вместе с ещё около 30 людьми 20 дней просидел в подвале.

— Над ними очень издевались. Когда их вывели, пленные понимали, что их просто застрелят. А наши войска как раз подступали к этому населенному пункту. Эту группу вывели за деревню, и тот, кому был приказ их расстрелять, сказал: “Убегайте”. Они бежали со связанными руками, не оглядывались и слышали позади выстрелы.

Меня задело это чувство, когда человек понимает, что вот сейчас уже смерть. Когда он это рассказывал, у меня шли мурашки кожей.

О решении идти в армию

В начале лета 2022 года женщина спросила своего знакомого, нет ли работы в армии для неё — больше не могла сидеть в тылу. В то время свободными были две позиции: снайпера и связного.

— Я не хотела быть снайпером — точно не мое. Связной? Но я в этом вообще ничего не понимала.

Я хотела в артиллерию, но мест там не было, а за взятки тоже не возьмут. Потом знакомый сказал, что в его подразделении нужны люди, объяснил, что нужно делать. Сказал даже: “Это же армия, сама понимаешь, все может случиться”.

Так Ирина пришла в новый коллектив, где уже не она руководила людьми и процессом, а сама училась и подчинялась приказам.

Представление об армии отличалось от того, что оказалось в действительности. Но ни в коем случае не могу сказать, что я в чем-то разочаровалась.

— Некоторый дискомфорт был, потому что семь лет я работала на телевидении с мужчинами, которые меня слушали. А тут попала в сообщество, где мужчины мной командуют. Но я делала все, что мне говорили. Когда я пришла, ничего не знала, ничего не умела, и мне это не нравилось. Потому я ходила, спрашивала, училась.

Мне нужно было научиться максимально быстро, чтобы я могла работать как самостоятельная боевая единица, а не чтобы надо мной куча нянек стояла, — говорит военная.

Ирина Клочко говорит, что больше всего проблем у женщин в армии возникает именно с военной формой. Ведь форма, сшитая на мужчин, абсолютно неудобна для женщин: если в талии ещё может быть нормально, то штанины всегда вдвое больше, чем необходимо.

По словам Ирины, большинство девушек в ВСУ просто вшивают форму под себя. Она этого не делала.

— Единственное, что очень дискомфортно, это бронежилеты с прямыми плитами. И для женщин у которых грудь больше первого размера, это очень проблематично. Это некомфортно. Бронежилет должен плотно прилегать к телу, и когда целый день так ходишь — это больно. У меня третий с половиной размер груди, ребята меня затягивали просто как в корсет.

Имела отпуск и не знала, что делать: меня тянет сюда, к собратьям

Ирина признается: раньше она планировала вернуться в гражданскую профессию, как только закончится война. Но когда уехала в десятидневный отпуск домой, то не знала, чем себя занять. Теперь она сомневается, сможет ли покинуть армию.

— Приехала и не знаю, что хочу делать, как вернуться. Меня тянет к собратьям. Гражданские в большинстве своем не понимают ощущений людей, возвращающихся с войны. Это очень сложно объяснить.

Я не знаю, как им реагировать на военных и ветеранов. Одно знаю точно — не отводите глаз.

Женщина говорит, что ей достаточно легко распознать военного в гражданской одежде и гражданского человека: первые не отводят глаз, а другие смотрят куда угодно, чтобы не пересекаться взглядом с человеком в пикселе.

— И не оправдывайтесь. Это очень глупо выглядит. Когда говорят: “Я так хотел, так хотел в армию, а теперь у меня сахарный диабет”. Признаться, что страшно — это нормально, — подчеркивает Ирина.

А ещё говорит: на самом деле военным кажется, что они сделали недостаточно для того, чтобы их благодарили. Она же предлагает прикладывать ладонь к сердцу, чтобы выразить благодарность и показать: ты — среди своих.

Подготовиться к службе в армии — обязательный пункт, который тебе следует выполнить. Как подготовиться к службе девушкам и о чем нужно позаботиться, мы подробно писали в нашем другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.