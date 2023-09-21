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Не відводьте очей. Режисерка Ірина Клочко про рішення іти на фронт та ставлення до цивільних

Вікторія Мельник, редакторка сайту 21 Вересня 2023, 21:00
Ірина Клочко
Фото: Facebook

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