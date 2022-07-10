Историк Лариса Якубова о войне, трагедии соседства с россиянами и целесообразности сравнения РФ с нацистской Германией

Война — это совсем не романтично. С таким осознанием украинцы столкнулись в первые часы 24 февраля 2022 года. Большинство повергли в шок картины, которые открылись миру после деоккупации Бучи, Ирпеня, Черниговской области. Ежедневным подтверждением российской ненависти ко всему украинскому становятся сообщения из оккупированной Херсонской области, новости о похищении и уничтожении исторических и культурных достижений.

За эти 136 дней полномасштабной войны Украина почувствовала на себе все, о чем раньше писалось в романах о войне или исторических записках шестидесятников: геноцид, расстрелы, изнасилования, пытки, депортация, убийство детей.

О корнях зла в московских головах рассказывает доктор исторических наук и исследовательница “русского мира” Лариса Якубова.

Сейчас также смотрят

Была ли война очевидной?

Историк много работает с терминами, которыми российские пропагандисты и власть называют все, что хотят захватить: “ущемление русскоязычных” и “русский мир”.

— Была ли война для Вас логическим явлением в нашей истории, учитывая все предыдущие события?

— 24 февраля был именно тем этапом, когда человек ждал чего-то плохого и, наконец, дождался.

Где-то с ноября уже было понятно, что война — дело времени, и это вопрос недель.

Лариса Якубова говорит: если ты просто ученый, который по роду деятельности занимается “русским миром” и знает о нем достаточно много, то эти знания превращаются в бремя, которое со временем начинает душить, оно не дает жить полноценно.

Российские мифы, как оружие. Есть ли у нас антидот?

Россияне используют свои же исторические мифы против Украины. Перед началом полномасштабной войны Путин в своей очередной речи отрицал украинскую государственность.

— Можно ли сказать, что у украинцев уже есть в какой-то степени иммунитет к этим мифам?

Историк считает, что рядовому человеку трудно разобраться в том, чем начиняет его российская пропаганда. Для нее это вещи очевидные, но она работает с такими материалами вот уже восемь лет.

— “Русский мир” стал такой зоной, где люди давно находятся в виртуальном мире, который нельзя назвать нашей, советской или российской историей.

Это альтернативная история, в которой вроде бы плавают те же общеупотребительные словоформы, но сочетаются они таким образом, что мы погружаемся в реальность Оруэлла или других выдающихся фантастов.

Несмотря на это, Лариса уверена, что последние 30 лет постепенно отдаляли Украину от России и вымышленной реальности, выстроенной РФ.

— Потому что Украина смогла выскочить из уничтожающего Россию состояния. Это состояние нежелания знать ничего о своем реальном прошлом, но убеждение в необходимости забыть всю правду, навязав всем другим такую ​​альтернативную реальность.

Российские историки лишили жителей России понимания, где они и кто они вообще такие.

Вот и главная разница между рядовым украинцем и рядовым русским — наши граждане знают, кто они, знают настоящую историю, образуют причинно-следственные связи. В то время как россияне все еще ходят по болотам вместе с Сусаниным, который их якобы спасает от очередного нашествия.

Это страна, в которой остановилось историческое время и социальное развитие.

Почему Россия никогда не станет Украиной?

По мнению Ларисы, россияне из такого тупика не смогут выйти еще лет 50.

Потому что новую историю невозможно написать из Википедии.

Эта работа должна лежать на плечах десятков тысяч историков. Правильных, умных, реальных историков, готовых писать правду, а таких профессионалов в России нет. Потому что все те, кого Россия воспитала за последние 30 лет, — это пропагандисты, которые обучены только вербовать “новых правильных россиян”.

Власть России намеренно “готовила” зверей

Конечно, каждый украинец знает о вечной ненависти россиян ко всему украинскому: Голодомор, репрессии, уничтожение культуры и памяти, теперь публичные отрицания государственности и зверства на оккупированных территориях.

— Почему россияне уничтожают украинцев в исторической ретроспективе?

Эксперт снова возвращается к альтернативной реальности под названием “русский мир”. Исследователи часто используют клише, что россияне — это народ с ложной самоидентификацией.

Лариса объясняет: существует немало примеров, когда семьи умалчивали о своем происхождении. Россияне могут прожить жизнь и только в старости узнать, что их предки были репрессированными греками, финнами, евреями, украинцами.

То есть, речь идет об отрицательном отборе, где великороссийский шовинизм является необходимым условием для продвижения по внутренним номенклатурным ступеням.

Вспомним Сталина: по национальности он был грузином, но при этом страстно болел великороссийским шовинизмом. И Ленин, и все цари этой территории. Все эти люди воспитывались и до сих пор воспитываются в реалиях имперской историографии.

— А кто такие большевики?

— В них также заложена имперская историография. Другой она быть не могла.

Основная задача Украины на нынешнем этапе состоит в том, чтобы россияне от нас отстали.

Нам просто необходимо раз и навсегда уничтожить эту матрицу, которая вроде бы берет свое начало еще со времен Киевской Руси. Потому что все россияне до сих пор начинают свою систему координат именно от Киева.

Все ли логично в русской истории?

Совершенно алогично, уверяет историк. Если Киев — “мать городов русских”, то почему тогда Украина не претендовала на Московскую область?

— Если отталкиваться от таких фактов, имело смысл начать говорить на эту тему. Но нет же, потому что на каком-то этапе Василий Ключевский перенес де-факто акцент преемственности с “матери” на “династию”, и ракурс переключился на то, что почему-то Киев должен быть губернией, а не Москва.

В этом и главная беда: пока русские не примут свою настоящую историю, свою реальную ментальность, до тех пор они будут страшным извращением, которое будет нести смерть и войну повсюду, где этого захочется.

Исключение или закономерность: почему русские совершают зверства?

Мы шокированы зверствами, которые россияне ежедневно совершают на украинских землях. Однако, если взять в руки учебник по истории или исследования советского террора, то мы увидим, что это — типичное поведение россиян.

— Как это объяснить?

— В состояние зверства русский народ сознательно заводился властями 30 лет. Это побочный эффект тоталитарного общества как такового.

Россия уверенно, целенаправленно движется в направлении великого ГУЛАГа, охватывающего все пространство государства. А тоталитарная матрица дегуманизирует любого человека на всех уровнях.

Давайте посмотрим на Путина, на всех их руководителей: что они делают? С абсолютно каменным лицом Путин провозглашает начало нового геноцида украинского народа.

Он выносит приговор целой нации, но при этом на его лице не шевелится ни один мускул.

И все русские — такие же. С таким же каменным лицом 70-80% из 140 миллионов человек поддерживают эту войну, этот геноцид.

Зверства — это их реакция на то, что они у себя в стране никто. Это давно не армия, а вооруженная стайка подонков, которые по приказу будут делать все что угодно.

Сталкивалась ли когда-либо история с явлением, подобным на Россию?

Конечно, ведь русские не придумали что-то особенное, новое Такое поведение, такая реакция — результат тоталитарного режима в стране. Так же было и с нацистской Германией, фашистской Италией, послевоенным Китаем.

— На самом деле, когда побеждает тоталитаризм — стоит ожидать массового озверения. Именно поэтому Европа каждый год скандирует: Никогда снова! Потому что все прекрасно понимают: если не сдерживать тоталитарный народ, в любой момент может начаться война.

Нам есть чем гордиться — мы держим удар, а россиянам с этим придется жить.

После победы нужно добиться от россиян не только репараций, не только в суде. Нам нужно, чтобы все они пришли в себя.

Новое или хорошо забытое старое? Методы взаимодействия с обществом

Размышляя над такой массой информации, задаешься вопросом: было ли так всегда? Изменили ли россияне свои методы борьбы против украинцев? Хуже ли нам сейчас, чем нашим предкам?

Лариса уверяет: такие сравнения некорректны даже исходя из исторического аспекта, потому что в те времена и люди были другими.

Конечно, это не оправдывает тех же немцев во время Второй Мировой, но существуют нюансы, которые необходимо учитывать: рядовой солдат тогдашней нацистской армии — это обанкротившийся после Первой Мировой войны бюргер, который имеет полное европейское образование. Он убежден, что все евреи — опухоль общества, а украинские земли ждут порабощения.

Но сейчас мы видим вроде бы умного человека из России, который имеет доступ к интернету. И этот солдат насилует украинского ребенка.

Сравнивать их можно, но неправильно, потому что это совсем другие страны, с совершенно разным уровнем образования, культуры, духовного начала.

Несмотря на это, инструменты взаимодействия с обществом остались такими же, как и при советах: расстрелы, пытки, подвалы, допросы. Вполне возможно сделать из каждого украинского города Алеппо, особенно когда ты служишь без чести, достоинства, человечности в армии РФ.

Наша катастрофа в том, что с этим страшным соседом придется жить долго, потому что я не вижу в ближайшей перспективе предвестников того, чтобы РФ кардинально изменила свои внутренние настройки.

Поэтому самое сложное впереди — потому что, по мнению Ларисы Якубовой, нам еще 30 лет нужно будет жить со страхом за свою жизнь.

Отклик варварства — почему русские до сих пор практикуют сексуальное насилие?

Потому что, разве война — это не о варварстве? Разве может себя вести иначе тот, кто пришел захватить чужую землю?

Лариса говорит: погромные настроения, дегуманизация врага — это архетип поведения воина-варвара, приходящего на захваченную им землю.

Изнасилование на массовых площадках — это акции унижения и морального убийства. Когда будет доступна вся база, мы уже предметно поговорим, с чем сегодня имеем дело.

Не стоит забывать, что после взятия Берлина советские военные массово насиловали женщин и дочерей немецких офицеров, после чего последние кончали жизнь самоубийством. Такова была философия победителей.

Донбасс — это Украина

Поскольку Донбасс — это Украина, именно там сейчас решается судьба всего государства.

— Вы долго исследовали историю именно Донбасса. Символично ли то, что именно там сегодня решается судьба Украины?

Война, как мы отмечали выше, — это не романтично. И совсем не символично, отмечает историк.

Если бы мы соседствовали с Россией со стороны Тернополя или Ивано-Франковска, то символизм пролегал бы именно там.

С освобожденными территориями было не так сложно не потому, что здесь живут украинцы, а на Донбассе — пророссийские предатели. Просто Россия присутствовала на Донбассе уже восемь лет. Это был их плацдарм.

А еще это была зона извечной депрессии, и мы говорим не только об экономике. Символизм Донбасса состоит в том, что россияне в 2014 году хотели “возродить” Новороссию, но провалились.

Сейчас же мы наблюдаем, как похожие квазиреспублики (как на востоке Украины) начинают проявляться и в самой России. Потому что Россия, похоже, сама себя развалила. Не символично ли это?

Кстати, раньше мы рассказывали тебе об авторе книги Путинократия и истории, которую излогает автор на страницах.

Подписывайся на наш Telegram и читай новости еще удобнее!