20 мая — какой сегодня праздник. Религиозные и всемирные праздники и традиции этого дня

У немалого количества людей понедельник ассоциируется с началом рабочей недели. А если добавить немного красок и сделать его праздничным? Читай о 20 мая — какой праздник сегодня отмечают в Украине и в мире — в нашем материале.

20 мая — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Всемирный день метеоролога

Сегодня отмечают профессиональный праздник метеорологи. 20 мая — это дата, которая выбрана не случайно для празднования, ведь именно в этот день в 1875 году была подписана метрическая конвенция.

Всемирный день травматолога

20 мая в мире отмечают Всемирный день травматолога. Это врачи, специализирующиеся на диагностике, лечении и профилактике травм и повреждений опорно-двигательного аппарата. Они играют критически важную роль в медицине, оказывая помощь пациентам, которые получили различные повреждения — от переломов костей до сложных вывихов и растяжений.

День банковских работников в Украине

Еще один профессиональный праздник, который 20 мая ежегодно отмечают на территории Украины — День банковских работников. Его основал второй президент Украины Леонид Кучма в 2004 году.

День переводчика жестового языка в Украине

С 2009 года в Украине ежегодно 20 мая отмечают профессиональный праздник — День переводчика жестового языка. Это люди, которые играют важную роль в жизни людей с нарушениями слуха, обеспечивая им возможность полноценно общаться, узнавать важную информацию и участвовать в общественной жизни.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

А какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают по новому церковному календарю? Сегодня день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Эти трое святых пострадали во время преследований, организованных императором Нумерианом, который отдал приказ охотиться на христиан.

Святой мученик Фалалей был врачом-бессребреником, бесплатно помогавшим больным. Он был подвергнут пыткам после того, как отказался отречься от веры. Однако его палачи — Александр и Астерий сами уверовали в Иисуса и не причиняли вреда Фалалею. Когда об этом узнал император — он приказал всех троих.

Читать по теме Церковный календарь 2024: новые даты празднования для верующих Делимся церковным календарем на 2024 год.

Приметы 20 мая 2024 года

много муравьев ползает — ожидай жару;

лягушки громко квакают — будет хороший урожай огурцов;

дождь в этот день предрекает солнечное лето;

вечером много росы на траве — к солнечной погоде.

Что сегодня нельзя делать

Старайся сегодня воздержаться от ругани, сквернословия и ссор. В этот день нельзя завидовать другим, а также курить и употреблять алкогольные напитки. В ночь на 20 мая нередко снятся вещие сны — так что лучше не рассказывать другим о том, что ты сегодня видел (-а) во сне.

Памятные события 20 мая в истории

В 1498 году португальский мореплаватель Васко да Гама достиг берегов Индии.

В 1809 году открылось Киевское народное мужское училище, которое впоследствии стало школой № 75 — одной из старейших в Киеве.

В 1873 году Леви Штраус впервые представил на рынке голубые джинсы.

В 1905 году открыт Михайловский механический спуск в Киеве.

В 1961 году была учреждена Шевченковская премия.

В 1961 году Львовский областной суд приговорил Левка Лукьяненко к смертной казни за создание Украинского рабоче-крестьянского союза, а его товарищей — к заключению на разные сроки.

В 1980 году на референдуме в канадской провинции Квебек 59,9 % избирателей проголосовали против отделения от Канады.

В 2005 году Украина дебютировала на Каннском кинофестивале — состоялась мировая премьера документального фильма режиссера Игоря Стрембицкого Подорожні.

В 2009 году Шахтер стал обладателем последнего в истории Кубка УЕФА.

В 2019 году состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

В 2022 году российские войска оккупировали Мариуполь.

Именины сегодня

В этот день именины празднуют: Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Нина, Тимофей, Фалалей, Астерий.

Ранее мы рассказывали о церковном календаре на май 2024.

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