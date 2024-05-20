20 травня — яке сьогодні свято. Релігійні та всесвітні свята й традиції цього дня

У немалої кількості людей понеділок асоціюється з початком робочого тижня. А якщо додати трішки фарб та зробити його святковим? Читай про 20 травня — яке свято сьогодні відзначають в Україні та у світі — у нашому матеріалі.

20 травня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Всесвітній день метеоролога

Сьогодні відзначають професійне свято метеорологи. 20 травня — це дата, що обрана не випадково для святкування, адже саме цього дня у 1875 році була підписана метрична конвенція.

Всесвітній день травматолога

20 травня у світі відзначають Всесвітній день травматолога. Це лікарі, що спеціалізуються на діагностиці, лікуванні та профілактиці травм і пошкоджень опорно-рухового апарату. Вони відіграють критично важливу роль у медицині, надаючи допомогу пацієнтам, які зазнали різноманітних ушкоджень — від переломів кісток до складних вивихів і розтягнень.

День банківських працівників в Україні

Ще одне професійне свято, яке 20 травня щорічно відзначають на теренах України — День банківських працівників. Його започаткував другий президент України Леонід Кучма у 2004 році.

День перекладача жестової мови в Україні

З 2009 року в Україні щорічно 20 травня відзначають професійне свято — День перекладача жестової мови. Це люди, які відіграють важливу роль у житті людей з порушеннями слуху, забезпечуючи їм можливість повноцінно спілкуватися, дізнаватися важливу інформацію та брати участь у суспільному житті.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

А яке сьогодні церковне свято в Україні відзначають за новим церковним календарем? Сьогодні день пам’яті мучеників Фалалея, Олександра і Астерія. Ці троє святих постраждали під час переслідувань, організованих імператором Нумеріаном, який віддав наказ полювати на християн.

Святий мученик Фалалей був лікарем-безсрібником, що безкоштовно допомагав хворим. Він був підданий тортурам після того, як відмовився зректися віри. Однак його катівники — Олександр і Астерій самі увірували в Ісуса і не завдавали шкоди Фалалею. Коли про це дізнався імператор — він наказав усіх трьох.

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Прикмети 20 травня 2024

багато мурах повзає — очікуй спеку;

жаби гучно квакають — буде хороший врожай огірків;

дощ у цей день передрікає сонячне літо;

увечері багато роси на траві — до сонячної погоди.

Що сьогодні не можна робити

Намагайся сьогодні утриматися від лайки, лихослів’я та сварок. У цей день не можна заздрити іншим, а також палити та вживати алкогольні напої. У ніч на 20 травня нерідко сняться віщі сни — тож краще не розповідати іншим про те, що ти сьогодні бачив (-ла) уві сні.

Пам’ятні події 20 травня в історії

У 1498 році португальський мореплавець Васко да Гама досяг берегів Індії.

У 1809 році відкрилось Київське народне чоловіче училище, яке згодом стало школою № 75 — однією з найстаріших у Києві.

У 1873 році Леві Штраус вперше представив на ринку блакитні джинси.

У 1905 році відкрито Михайлівський механічний узвіз в Києві.

У 1961 році було засновано Шевченківську премію.

У 1961 році Львівський обласний суд засудив Левка Лук’яненка до смертної кари за створення Української робітничо-селянської спілки, а його товаришів — до ув’язнення на різні терміни.

У 1980 році на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців проголосували проти відокремлення від Канади.

У 2005 році Україна дебютувала на Каннському кінофестивалі — відбулася світова прем’єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького Подорожні.

У 2009 році Шахтар став володарем останнього в історії Кубка УЄФА.

У 2019 році відбулася інавгурація Президента України Володимира Зеленського.

У 2022 році російські війська окупували Маріуполь.

Іменини сьогодні

У цей день іменини святкують: Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Ніна, Тимофій, Фалалей, Астерій.

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