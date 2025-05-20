Авто

Новые правила и более высокие цены: как изменился технический осмотр авто в Украине

Ирина Танасийчук, журналист сайта 20 мая 2025, 11:00
Новые правила и более высокие цены: как изменился технический осмотр авто в Украине
Фото Unsplash
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