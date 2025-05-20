Новые правила и более высокие цены: как изменился технический осмотр авто в Украине

Фото Unsplash Кабинет министров Украины принял постановление, диктующее новые правила прохождения обязательного технического контроля для автомобилей. Кроме нововведений в прохождении, также обновятся и цены на услуги. Постановление начало действовать с 19 мая 2025 года. Что изменится для автовладельцев — читай дальше. Технический обзор автомобилей: новые правила с 2025 года Главное нововведение — это обязательная видеофиксация процесса проверки конструкций и технического состояния машины.Также будут делать фото со всех сторон авто с включенными фарами, аварийной сигнализацией, габаритами и противотуманными фарами, а изображение должно позволить четко идентифицировать марку, цвет и номерные знаки авто. Среди других правил: внутри авто — обязательные фото одометра, тахографа (если есть), дополнительных педалей (для учебных авто); качество фото: без редактирования, авто — 70% кадра, дата — автоматически; фото тормозных испытаний, дымности и печать фото на протоколе больше не требуются. Постановление касается только тех категорий транспортных средств, которые уже подлежат обязательному техосмотру. Необязательна техническая проверка для таких автомобилей: легковые автомобили, прицепы/полуприцепы к ним (кроме такси и машин, используемых для перевозок с целью получения прибыли) — независимо от года выпуска; легковые автомобили для перевозок с целью получения прибыли, грузовые авто грузоподъемностью до 3,5 тонны и прицепы к ним — в возрасте до двух лет; мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другой подобный транспорт — независимо от года выпуска. Читать по теме Штраф за отсутствие аптечки в авто — это нужно знать водителям в 2025 году Сколько придется заплатить за отсутствие аптечки и огнетушителя в авто — читай подробности. С 1 июня 2025 года вырастет стоимость технического осмотра, который теперь будет стоить: для легковых и грузовых авто до 3,5 тонны — от 1050 до 1700 грн; для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонны — с 1500 до 2300 грн; для прицепов и мотоциклов — до 2300 грн в зависимости от категории. Увеличатся цены и на услуги, связанные с тахографами: проверка и адаптация — 1600 грн; считывание данных с карт водителя — 150 грн; считывание с тахографов — 300 грн. За непрохождение техосмотра предусмотрен штраф от 340 грн во время первой остановки и до 17 тысяч грн за повторное нарушение. Также возможно лишение права управления от 3 до 6 месяцев или административный арест от 5 до 10 суток. Мы также рассказывали, какой штраф за езду без страховки. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Автомобили, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter