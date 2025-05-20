Новые правила и более высокие цены: как изменился технический осмотр авто в Украине

Кабинет министров Украины принял постановление, диктующее новые правила прохождения обязательного технического контроля для автомобилей. Кроме нововведений в прохождении, также обновятся и цены на услуги.

Постановление начало действовать с 19 мая 2025 года. Что изменится для автовладельцев — читай дальше.

Технический обзор автомобилей: новые правила с 2025 года

Главное нововведение — это обязательная видеофиксация процесса проверки конструкций и технического состояния машины.

Также будут делать фото со всех сторон авто с включенными фарами, аварийной сигнализацией, габаритами и противотуманными фарами, а изображение должно позволить четко идентифицировать марку, цвет и номерные знаки авто.

Среди других правил:

внутри авто — обязательные фото одометра, тахографа (если есть), дополнительных педалей (для учебных авто);

качество фото: без редактирования, авто — 70% кадра, дата — автоматически;

фото тормозных испытаний, дымности и печать фото на протоколе больше не требуются.

Постановление касается только тех категорий транспортных средств, которые уже подлежат обязательному техосмотру. Необязательна техническая проверка для таких автомобилей:

легковые автомобили, прицепы/полуприцепы к ним (кроме такси и машин, используемых для перевозок с целью получения прибыли) — независимо от года выпуска;

легковые автомобили для перевозок с целью получения прибыли, грузовые авто грузоподъемностью до 3,5 тонны и прицепы к ним — в возрасте до двух лет;

мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другой подобный транспорт — независимо от года выпуска.

С 1 июня 2025 года вырастет стоимость технического осмотра, который теперь будет стоить:

для легковых и грузовых авто до 3,5 тонны — от 1050 до 1700 грн;

для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонны — с 1500 до 2300 грн;

для прицепов и мотоциклов — до 2300 грн в зависимости от категории.

Увеличатся цены и на услуги, связанные с тахографами:

проверка и адаптация — 1600 грн;

считывание данных с карт водителя — 150 грн;

считывание с тахографов — 300 грн.

За непрохождение техосмотра предусмотрен штраф от 340 грн во время первой остановки и до 17 тысяч грн за повторное нарушение. Также возможно лишение права управления от 3 до 6 месяцев или административный арест от 5 до 10 суток.

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