Нові правила та вищі ціни: як змінився технічний огляд авто в Україні

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка диктує нові правила проходження обов’язкового технічного контролю для автомобілів. Окрім нововведень у проходженні, також оновляться й ціни на послуги.

Постанова почала діяти з 19 травня 2025 року. Що зміниться для власників авто — читай далі.

Технічний огляд автомобілів: нові правила з 2025 року

Головне нововведення — це обов’язкова відеофіксація процесу перевірку конструкцій та технічного стану машини.

Також обов’язково робитимуть фото з усіх боків авто з увімкненими фарами, аварійною сигналізацією, габаритами та протитуманними фарами, а зображення має дозволити чітко ідентифікувати марку, колір та номерні знаки авто.

Серед інших правил:

всередині авто — обов’язкові фото одометра, тахографа (якщо є), додаткових педалей (для навчальних авто);

якість фото: без редагування, авто — 70% кадру, дата — автоматично;

фото гальмівних випробувань, димності та друк фото на протоколі більше не потрібні.

Постанова стосується лише тих категорій транспортних засобів, які вже підлягають обов’язковому техогляду. Необов’язковим є технічна перевірка для таких автівок:

легкові автомобілі, причепи/напівпричепи до них (крім таксі та машин, які використовуються для перевезень з метою отримання прибутку) — незалежно від року випуску;

легкові автомобілі для перевезень з метою отримання прибутку, вантажні авто вантажністю до 3,5 тонни та причепи до них — віком до двох років;

мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інший подібний транспорт, — незалежно від року випуску.

З 1 червня 2025 року зросте вартість технічного огляду, який тепер коштуватиме:

для легкових і вантажних авто до 3,5 тонн — від 1050 до 1700 грн;

для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонни — з 1500 до 2300 грн;

для причепів і мотоциклів — до 2300 грн залежно від категорії.

Зростуть ціни й на послуги, пов’язані із тахографами:

перевірка та адаптація — 1600 грн;

зчитування даних з карток водія — 150 грн;

зчитування з тахографів — 300 грн.

За непроходження техогляду передбачено штраф від 340 грн під час першої зупинки й до 17 тисяч грн за повторне порушення. Також можливе позбавлення права керування від 3 до 6 місяців, або адміністративний арешт від 5 до 10 діб.

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