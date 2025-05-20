Авто

Нові правила та вищі ціни: як змінився технічний огляд авто в Україні

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 20 Травня 2025, 11:00
Нові правила та вищі ціни: як змінився технічний огляд авто в Україні
Фото Unsplash
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