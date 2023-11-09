Удастся существенно сэкономить! Что можно купить из техники на Black friday 2023

На Черную пятницу, также известную как Black friday, лучше всего покупать бытовую технику. Ведь на нее скидки всегда уместны. Часто покупают и одежду, но это старые коллекции и то, что не удалось продать за год.

Поэтому, если ты ищешь что-нибудь полезное для дома, мы расскажем, какие товары можно удачно купить на Черную пятницу.

Black friday 2023: что купить из техники на Черную пятницу

В этом году Black friday придется на 24 ноября, так что у тебя есть время, чтобы тщательно подумать и составить список необходимого. Присмотрись к этим товарам, ведь они полезные и нужные в хозяйстве и для работы:

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Ноутбуки, смартфоны, планшеты, телевизоры.

Павербанки, генераторы, зарядные устройства, адаптеры.

Холодильники, грили, мультиварки, блендеры, чайники.

Кофеварки, тостеры, вакуумные упаковщики.

Пылесосы, фены, утюги.

Игровые приставки, наушники, клавиатуры, игры.

Наиболее актуальными на зиму будут, конечно же, генераторы, павербанки и другие зарядные устройства. Сэкономить и приобрести действительно нужное можно на black friday.

Но стоит опираться на то, чего тебе не хватает для комфорта дома, или если какой-то прибор сломался. Так можно использовать скидки и акционные предложения в полезных целях, а не покупать то, что не понадобится. Бытовая техника является удачной покупкой, ведь на нее будут ощутимые скидки.

Также Черная пятница — один из способов сэкономить на подарках для родных и близких на новогодние праздники. Ведь в декабре сложно найти что-нибудь интересное и по приятной цене. Отличными вариантами на подарок могут стать:

Соковыжималка, кофемолка, хлебопечка, кухонные весы.

Эпилятор, электробритва, плойка.

Компьютерная мышь, видеокарта, музыкальная колонка.

Рюкзак, чехол на ноутбук или телефон, подставка под ноутбук.

Если ты ищешь что-нибудь полезное на Black friday для наших защитников, присмотреться можно к рюкзакам, смарт-часам, квадрокоптерам, фонарям и портативным солнечным панелям.

А чтобы создать или добавить уют и комфорт в жилье, присмотри на скидках такие товары: кухонные ножи, бокалы, сервизы, кастрюли и сковородки, емкости для хранения, формочки для запекания.

Чтобы избежать очередей и иметь возможность спокойно оценить товар, можно совершать покупки онлайн на сайте. Так ты потратишь гораздо меньше времени, а вокруг не будет ажиотажа. Также следует выделить бюджет, который ты готов(-а) потратить и ориентироваться на него.

Используй время, чтобы заранее подумать и проверить исправность техники, чтобы точно знать, чего ты ищешь на скидках. Тогда шопинг будет удачным, а главное — полезным.

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