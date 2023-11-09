Вдасться суттєво зекономити! Що можна купити з техніки на Black friday 2023

На Чорну п’ятницю, також відому як Black friday, найкраще купувати побутову техніку. Адже на неї знижки завжди доречні. Найчастіше купують і одяг, проте це старі колекції та те, що не вдалося продати за рік. Тому якщо ти шукаєш щось корисне для дому, ми розповімо, які товари можна вдало купити на Чорну п’ятницю.

Black friday 2023: що купити з техніки на Чорну п’ятницю

Цьогоріч Black friday припаде на 24 листопада, тому в тебе є час, аби ретельно подумати та скласти список необхідного. На ці товари краще звернути увагу, адже вони корисні та потрібні в господарстві та для роботи:

Ноутбуки, смартфони, планшети, телевізори.

Павербанки, генератори, зарядні пристрої, адаптери.

Холодильники, грилі, мультиварки, блендери, чайники.

Кавоварки, тостери, вакуумні пакувальники.

Пилососи, фени, праски.

Ігрові приставки, навушники, клавіатури, ігри.

Найбільш актуальними на зиму будуть, звісно, генератори, павербанки та інші зарядні пристрої. Тому зекономити та придбати справді потрібне можна на black friday.

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Але варто спиратися на те, чого тобі не вистачає для комфорту вдома, або якщо якийсь прилад зламався. Так можна використати знижки та акційні пропозиції з корисною метою, а не купувати те, що не знадобиться. Побутова техніка є вдалою покупкою, адже не неї будуть відчутні знижки.

Також Чорна п’ятниця — один зі способів зекономити на подарунках для рідних та близьких на новорічні свята. Адже в грудні складно знайти щось цікаве та за приємною ціною. Відмінними варіантами на подарунок можуть стати:

Соковичавниця, кавомолка, хлібопічка, кухонні ваги.

Епілятор, електробритва, плойка.

Комп’ютерна миша, відеокарта, музична колонка.

Рюкзак, чохол на ноутбук чи телефон, підставка під ноутбук.

Якщо ти шукаєш щось корисне на Black friday для наших захисників, придивитися можна до рюкзаків, смарт-годинників, квадрокоптерів, ліхтарів та портативних сонячних панелей.

А щоб створити чи додати затишку та комфорту до житла, придивися до знижок на такі товари: кухонні ножі, келихи, сервізи, каструлі та сковорідки, місткості для зберігання, формочки для запікання.

Щоб уникнути черг та мати можливість спокійно оцінити товар, можна робити покупки онлайн на сайті. Так ти витратиш значно менше часу, а навколо не буде ажіотажу. Також варто виділити бюджет, який ти готовий(-а) витратити та орієнтуватися на нього.

Використай час, аби подумати заздалегідь та перевірити справність техніки, щоб точно знати, чого ти шукаєш на знижках. Тоді шопінг буде вдалим, а головне — корисним.

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