Освобожден от мобилизации. Какие болезни позвоночника влияют на пригодность военнообязанных

Все военнообязанные должны проходить ВЛК по закону. Однако не всех признают пригодными к службе в Вооруженных силах Украины. Кроме известных болезней есть еще и болезни позвоночника, с которыми человека признают непригодным. Читай в нашем материале о болезнях позвоночника, которые освобождают от мобилизации 2024.
Отметим, что согласно новому законопроекту о мобилизации №10449, термин “ограниченно пригоден” отменяется. Также будут разработаны новые критерии, по которым человека смогут признать непригодным к воинской службе.
Военно-врачебная комиссия определяет, пригодны ли военнообязанные к службе. Также на ней устанавливают заболевания, которые имеют люди. К причинам, по которым не берут на службу в ВСУ, относятся и ряд заболеваний позвоночника. Мы подробно расскажем о них.
В Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины указывается перечень болезней, которые освобождают от мобилизации и военной службы. Там есть расширенный список болезней позвоночника.
Болезни позвоночника, которые освобождают от мобилизации и военной службы:
Кроме этого, от общей мобилизации освобождены те, кто имеют тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии.
Людей с ювенильным артритом, подагрой, подагрой Шегрена, болезнью Бехчета, диффузным эозинофильным фасцитом, что влечет за собой значительные нарушения функций поврежденных органов, также освобождают от мобилизации.
Людей с деформированными или ампутированными конечностями, тяжелой формой плоскостопия, фибробластическими нарушениями не будут призывать на службу в ВСУ.
ВЛК признает человека непригодным или временно непригодным к военной службе.
Раньше мы рассказывали, где могут служить ограниченно пригодные лица.
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