Звільнений від мобілізації. Які хвороби хребта впливають на придатність військовозобов’язаних

Усі військовозобов’язані за законом мають проходити ВЛК. Однак не всіх визнають придатними до служби у Збройних силах України.
Окрім відомих хвороб є ще й хвороби хребта, які роблять людину непридатною до військової служби. Читай у нашому матеріалі про хвороби хребта, через які звільняють від мобілізації 2024.
Зауважимо, що відповідно до нового законопроекту про мобілізацію №10449, визначення обмежено придатний скасовується. Також будуть розроблені нові критерії, за якими людину визнаватимуть не придатною для військової служби.
Військово-лікарська комісія визначає, чи придатні військовозобов’язані до служби. Також вона встановлює захворювання, які мають люди. До причин, з яких не беруть на службу в ЗСУ, належить і низка захворювань хребта. Ми детально розповімо про них.
У Додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України зазначається перелік хвороб, які звільняють від мобілізації та військової служби. Там є розширений список хвороб хребта.
Хвороби хребта, які звільняють від мобілізації та військової служби:
Крім цього, від загальної мобілізації звільнені ті, хто мають важкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хворобу Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії.
Людей з ювенільним артритом, подагрою, подагрою Шегрена, хворобою Бехчета, дифузним еозинофільним фасцитом, що спричиняє значні порушення функцій пошкоджених органів також звільняють від мобілізації.
Людей з деформованими чи ампутованими кінцівками, важкою формою плоскостопості, фібробластичними порушеннями не призиватимуть на службу в ЗСУ.
ВЛК визнає людину непридатною чи тимчасово непридатною до військової служби.
Раніше ми розповідали, де можуть служити обмежено придатні особи.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.