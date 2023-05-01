Столько разговоров, а действительно ли нужен? Чем полезен рыбий жир для здоровья

Вопрос о пользе рыбьего жира остается предметом дискуссии среди ученых и медицинских специалистов. Разберем в материале более подробно, что говорят о влиянии рыбьего жира на здоровье человека.

Начнем с того, что рыбий жир получают преимущественно из анчоусов, сельди и сардины. Процесс подразумевает прессование вареной рыбы, а затем использование центрифуги для отделения масла от экстрагированной жидкости.

Рыбий жир имеет много применений. Он содержится в промышленных смесях, краске, мили и косметике. Производство кожи, резины и воска также полагается на рыбий жир как часть обработки. Десятилетиями его добавляли к некоторым видам маргарина и кулинарного масла, чтобы повысить их питательную ценность.

Медицинский портал WebMD отмечает, что рыбий жир является важным источником омега-3 жирных кислот в дополнение к витамину А и витамину D. Полвека назад датские ученые заметили, что отдельные группы инуитов имеют более низкий уровень сердечных заболеваний. Исследователи пришли к выводу, что сравнительная редкость сердечных заболеваний объясняется питанием, богатым на жирную рыбу, как лосось, сельдь и сардины.

После этого открытия дальнейшие исследования показали, являются ли омега-3 жирные кислоты противовоспалительными, уменьшают ли образование тромбов и проблемы сердечного ритма.

Капсулы рыбьего жира являются хорошим источником: Докозагексаеновой кислоты (DHA)

Эйкозапентаеновой кислоты (EPA)

Витамина А

Витамина D А Омега-3 жирные кислоты необходимы для мозга и репродуктивных клеток. Кроме оптимального функционирования иммунной и эндокринной систем, они важны для здоровья сердца. Чем полезен рыбий жир Исследования показали, что регулярное потребление рыбы снижает риск смерти от ряда причин. Несколько потенциальных преимуществ рыбьего жира для здоровья: Профилактика заболеваний сердца и сердечных приступов Многие исследования подтвердили, что употребление рыбы может помочь предотвратить ишемическую болезнь сердца. Чем больше рыбы в вашем рационе, тем меньше риск смерти от сердечных заболеваний и инсульта. Улучшенная когнитивная функция Было доказано, что DHA, содержащаяся в добавках рыбьего жира, защищает от болезни Альцгеймера и деменции. Исследователи также пришли к выводу, что увеличение потребления DHA снижает риск заболеваний, часто сопровождающих болезнь Альцгеймера, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Омега-3 является составной частью оболочек нервных клеток, которые разрушаются с возрастом и под влиянием стресса. Нервные клетки играют важную роль в передаче импульсов и рефлексов, поэтому необходимо применение достаточного количества омега-3 для обеспечения их здорового функционирования. Кожа, волосы, иммунитет Рыбий жир может улучшать состояние кожи и волос, помогая им сохранять оптимальный уровень увлажненности, что является важной профилактикой сухости, шелушения и появления раздражений. Кроме того, польза рыбьего жира также ощутима для иммунитета, поскольку содержащиеся в нем жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами и способствуют улучшению сопротивления клеток к вирусам и свободным радикалам.