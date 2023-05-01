Стільки розмов, а чи справді треба? Чим корисний риб’ячий жир для здоров’я

Питання про користь риб’ячого жиру залишається предметом дискусії серед науковців та медичних фахівців. Розберемо у матеріалі детальніше, що кажуть про вплив риб’ячого жиру для здоров’я людини.

Почнімо з того, що риб’ячий жир отримують переважно з анчоусів, оселедця та сардини. Процес передбачає пресування вареної риби, а потім використання центрифуги для відділення олії від екстрагованої рідини.

Риб’ячий жир має багато застосувань. Він міститься у промислових сумішах, фарбі, милі та косметиці. Виробництво шкіри, гуми та воску також покладається на риб’ячий жир як частину обробки. Десятиліттями його додавали до деяких видів маргарину та кулінарної олії, щоб підвищити їх поживну цінність.

Медичний портал WebMD зазначає, що риб’ячий жир є важливим джерелом омега-3 жирних кислот на додаток до вітаміну А та вітаміну D. Півстоліття тому датські вчені помітили, що окремі групи інуїтів мають нижчий рівень серцевих захворювань. Дослідники дійшли висновку, що порівняльна рідкість серцевих захворювань пояснюється харчуванням, багатим на жирну рибу, як-от лосось, оселедець і сардини.

Після цього відкриття подальші дослідження досліджували, чи є омега-3 жирні кислоти протизапальними, чи зменшують утворення тромбів і проблеми серцевого ритму.

Капсули риб’ячого жиру є хорошим джерелом: Докозагексаєнової кислоти (DHA)

Ейкозапентаєнової кислоти (EPA)

Вітаміну А

Вітаміну D А Омега-3 жирні кислоти необхідні для мозку та репродуктивних клітин. Крім оптимального функціонування імунної та ендокринної систем, вони важливі для здоров’я серця та легенів.

Чим корисний риб’ячий жир Дослідження показали, що регулярне споживання риби знижує ризик смерті від низки причин. Кілька потенційних переваг риб’ячого жиру для здоров’я: Профілактика захворювань серця та серцевих нападів Багато досліджень підтвердили, що вживання риби може допомогти запобігти ішемічній хворобі серця. Чим більше риби у вашому раціоні, тим менший ризик смерті від серцевих захворювань та інсульту. Покращена когнітивна функція Було доведено, що DHA, що міститься в добавках риб’ячого жиру, захищає від хвороби Альцгеймера та деменції. Дослідники також прийшли до висновку, що збільшення споживання DHA знижує ризик захворювань, які часто супроводжують хворобу Альцгеймера, таких як діабет і серцево-судинні захворювання. Омега-3 є складовою оболонок нервових клітин, які руйнуються з віком та під впливом стресу. Нервові клітини відіграють важливу роль у передачі імпульсів та рефлексів, тому необхідне вживання достатньої кількості омега-3 для забезпечення їхнього здорового функціонування. Шкіра, волосся, імунітет Риб’ячий жир може покращувати стан шкіри та волосся, допомагаючи їм зберігати оптимальний рівень зволоженості, що є важливою профілактикою сухості, лущення та появи подразнень. Крім того, користь риб’ячого жиру також відчутна для імунітету, оскільки жирні кислоти, які містяться в ньому, мають протизапальні властивості та сприяють покращенню опору клітин до вірусів та вільних радикалів.

Полегшення ревматоїдного артриту Епідеміологічні дослідження показують, що омега-3 жирні кислоти запобігають ревматоїдному артриту. Одне дослідження показало, що ці жирні кислоти контролюють набряк суглобів, і вважається, що вони також допомагають полегшити аутоімунне запалення, причину ревматоїдного артриту.