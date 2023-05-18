Кто ее употребляет — болезней не знает? Чем полезна морковь и как ее следует использовать в своем рационе

В детском саду о моркови вспоминаешь разве что, когда пытаешься отгадать загадку. Однако с возрастом все чаще думаешь о ней, как о приятном дополнении рациона. Так чем полезна морковь?

Чем полезна морковь

По всей видимости, большинство слышало о том, что употребление моркови улучшает зрение, ведь она содержит витамин А, каротиноиды и бета-каротин, что защищает глаза от негативного воздействия солнца и снижает вероятность возникновения катаракты.

Кроме того, благодаря витамину С, что содержит морковь, можно еще и хорошо укрепить иммунную систему. Он стимулирует организм вырабатывать антитела, предотвращает распространение инфекций, а также помогает усваивать железо.

Также морковь содержит калий, что дает возможность организму лучше контролировать артериальное давление. А высокое содержание клетчатки способно преодолеть избыток холестерина на стенках артерий и кровеносных сосудов, чем улучшает здоровье сердца.

Какие витамины содержит морковь

Витамин А, способствующий хорошему зрению и помогающий в борьбе с некоторыми офтальмологическими отклонениями;

Витамин С, укрепляющий иммунную систему;

Биотин (водорастворимый витамин группы В), играющий немаловажную роль в метаболизме жиров и белков.

Витамин В6, необходимый для нормального функционирования периферической и центральной нервной системы;

Витамин К1, способный нормализовать свертываемость крови, а также способствовать укреплению костей;

Калий, участвующий в контроле артериального давления, а также передачи нервных импульсов и белковом синтезе.

Также морковь содержит полезные микроэлементы: сера, хлор, калий, кальций, фосфор, фтор, бор, медь, селен, магний и другие.

Кому следует употреблять морковь

Употреблять морковь чаще всего рекомендуют тем, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой и зрением.

Кому не стоит употреблять морковь

Употребление сырой моркови тоже может повысить аппетит и активизировать выработку желудочного сока. Для кого это может быть приятным преимуществом, чтобы выбирать этот продукт в магазине. Однако для тех, кто имеет гастрит, обострение язвенной болезни, панкреатит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, просят воздержаться от моркови в сыром виде.

К тому же важно помнить, что один продукт, каким бы он не был полезен, не сможет решить все проблемы со здоровьем. Поэтому морковь может быть только приятным дополнением к рациону, но она не станет панацеей от всех болезней.

В каких количествах нужно употреблять морковь

Ежедневная норма витамина А, что содержит морковь, составляет 900 мкг для взрослых мужчин, а для женщин — 700 мкг. А в 100 граммах продукта — примерно 835 мкг необходимого элемента. Поэтому это минимум для ежедневного рациона тех, кто стремится поддерживать свое здоровье.

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