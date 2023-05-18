Еда и рецепты

Кто ее употребляет — болезней не знает? Чем полезна морковь и как ее следует использовать в своем рационе

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 мая 2023, 07:30
чим корисна морква
Фото: Unsplash

Больше новостей
Допомога постраждалим від сексуального насильства — куди звертатися
Бесплатная помощь и барнхаусы – куда обращаться жертвам сексуального насилия
оформити машину в Україні
Будет радовать не только глаз, но и кошелек! Сколько стоит оформить на себя новый автомобиль
Карта бойових дій в Україні
Россияне не забывают о религиозных преследованиях, как и о Бахмуте: карта боевых действий в Украине 18 мая в режиме онлайн
Кто ее употребляет — болезней не знает? Чем полезна морковь и как ее следует использовать в своем рационе
Как убрать рвотный рефлекс просто и быстро: объясняет врач
Смотреть больше

Материалы по теме

Шкода штучних підсолоджувачів — чи можна замінювати ними цукор
Маркетинг и самообман? Стоит ли заменять сахар искусственными подсластителями
Булгур
Почти суперфуд! Чем полезен булгур и как его приготовить
Схуднення
Как убрать висцеральный жир — объясняет диетолог
Як приготувати кускус
Правила простого и быстрого обеда: как правильно варить кускус

Видео
Карта бойових дій в Україні

Россияне не забывают о религиозных преследованиях, как и о Бахмуте: карта боевых действий в Украине 18 мая в режиме онлайн
0:01:19
Перехоплення ГУР: геройствувати не потрібно, краще ховайся
Лучше “ходить под себя”. На что готовы идти россияне, чтобы не встретить ВСУ
0:14:22
Успіх ЗСУ у Бахмуті — як на це впливають внутрішні конфлікти в РФ
Как ВСУ заставляют оккупантов бежать из Бахмута и при чем здесь ежедневные “спектакли” Пригожина
0:04:15
Донеччина 16.05
Все лицо посекло. Как жители Константиновки переживают удары Искандеров
0:09:04
Чи справді росіяни знищили ЗРК Patriot — пояснення Повітряних сил ЗСУ
В Воздушных силах ВСУ официально прокомментировали судьбу ЗРК Patriot
Карта бойових дій в Україні
На чьей стороне частичный успех в Бахмуте? Карта боевых действий в Украине 17 мая в режиме онлайн
0:10:02
бій під Бахмутом
История битвы за “дорогу жизни” под Бахмутом — уникальные кадры реального боя
0:04:21
Лікарі закликають вакцинувати дітей від COVID-19
От болезни погибли 89 деток. Врачи призывают вакцинировать детей от COVID-19
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:03:45
Підготовка до опалювального сезону 2023-2024
Станем энергетическим “павербанком” для Евросоюза? Как идет подготовка к новому отопительному сезону
Больше видео
Кто ее употребляет — болезней не знает? Чем полезна морковь и как ее следует использовать в своем рационе
Читать дальше
Как убрать рвотный рефлекс просто и быстро: объясняет врач

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь