Хто її вживає — хвороб не знає? Чим корисна морква та як її варто використовувати у своєму раціоні

У дитячому садочку про моркву згадуєш хіба що, коли намагаєшся відгадати загадку. Однак з віком все частіше думаєш про неї, як про приємне доповнення раціону. Тож, чим корисна морква?

Чим корисна морква

Мабуть, усі чули про те, що вживання моркви покращує зір, адже вона містить вітамін А, каротиноїди та бета-каротин, що захищає очі від негативного впливу сонця та знижує ймовірність виникнення катаракти.

Крім того, завдяки вітаміну С, який містить морква, можна ще й добре зміцнити імунну систему. Він стимулює організм виробляти антитіла, запобігає поширенню інфекцій, а також допомагає засвоювати залізо.

Також морква містить калій, що дає можливість організму краще контролювати артеріальний тиск. А високий вміст клітковини здатен побороти надлишок холестерину зі стінок артерій та кровоносних судин, чим покращує здоров’я серця.

Які вітаміни містить морква

Вітамін А, що сприяє гарному зору та допомагає в боротьбі з деякими офтальмологічними відхиленнями;

Вітамін С, який зміцнює імунну систему;

Біотин (водорозчинний вітамін групи В), що відіграє важливу роль у метаболізмі жирів і білків.

Вітамін В6, що необхідний для нормального функціонування периферичної та центральної нервової системи;

Вітамін К1, який здатен нормалізувати згортання крові, а також сприяти зміцненню кісток;

Калій, що бере участь у контролі артеріального тиску, а також передачі нервових імпульсів та білковому синтезі.

Також морква містить корисні мікроелементи: сірка, хлор, калій, кальцій, фосфор, фтор, бор, мідь, селен, магній та інші.

Кому варто вживати моркву

Вживати моркву найчастіше рекомендують тим, хто має проблеми з серцево-судинною системою та зором.

Кому не варто вживати моркву

Вживання сирої моркви теж може підвищити апетит та активізувати вироблення шлункового соку. Для когось це може бути приємною перевагою, щоб обирати цей продукт у магазині. Однак для тих, хто має гастрит, загострення виразкової хвороби, панкреатит та інші захворювання шлунково-кишкового тракту, слід утриматись від моркви у сирому вигляді.

До того ж важливо пам’ятати, що один продукт, яким він не був корисним, не зможе вирішити усі проблеми зі здоров’ям. Тому морква може бути лише приємним доповненням до раціону, але вона не стане панацеєю від усіх хвороб.

У яких кількостях потрібно вживати моркву

Щоденна норма вітаміну А, який містить морква, становить 900 мкг для дорослих чоловіків, а для жінок — 700 мкг. А у 100 грамах продукту — приблизно 835 мкг необхідного елементу. Тому це мінімум для щоденного раціону тих, хто прагне підтримувати своє здоров’я.

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